El Arsenal iguala su propio récord en la Premier League a falta de NUEVE partidos por disputar en la temporada 2025-26, tras su última lección magistral a balón parado contra el Chelsea

La superioridad del Arsenal en las jugadas a balón parado quedó patente desde el principio. En el minuto 21, Saliba se elevó por encima de la defensa del Chelsea para rematar de cabeza un córner perfectamente ejecutado. El Chelsea respondió justo antes del descanso, cuando el defensa del Arsenal Piero Hincapié desvió inadvertidamente un córner del Chelsea hacia su propia portería, igualando el marcador para los visitantes.

Sin embargo, el Arsenal recuperó el control en el minuto 66, cuando Timber remató otro córner milimétrico para restablecer la ventaja. La tarea del Chelsea se complicó aún más en el minuto 70, cuando Pedro Neto vio su segunda tarjeta amarilla, lo que redujo a los visitantes a diez hombres.