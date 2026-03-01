Goal.com
El Arsenal iguala su propio récord en la Premier League a falta de NUEVE partidos por disputar en la temporada 2025-26, tras su última lección magistral a balón parado contra el Chelsea

El Arsenal igualó su propio récord en la Premier League tras marcar dos goles más a balón parado en la victoria por 2-1 del domingo sobre el Chelsea en el Emirates Stadium. William Saliba y Jurrien Timber marcaron los goles que permitieron al equipo de Mikel Arteta volver a situarse cinco puntos por delante del Manchester City en la cima de la tabla, aunque con un partido más disputado.

  • Los reyes de las esquinas vuelven a atacar

    La excepcional eficacia del Arsenal a la hora de sacar los saques de esquina sigue redefiniendo su identidad ofensiva esta temporada. Los Gunners ya han marcado 16 goles a partir de saques de esquina en la Premier League tras anotar dos veces a balón parado contra el Chelsea, un rendimiento extraordinario que pone de relieve su dominio en las situaciones a balón parado. Su último doblete a partir de saques de esquina no solo aseguró un resultado crucial, sino que también permitió al Arsenal igualar un récord histórico de la Premier League cuando aún quedan nueve jornadas por disputar en la temporada 2025-26.

  • Opta confirma un hito histórico

    Según las estadísticas de Opta, los 16 goles del Arsenal a partir de saques de esquina esta temporada igualan el récord compartido por cualquier equipo en una sola campaña de la Premier League. Es la misma cifra alcanzada por el Oldham Athletic en 1992-93, el West Bromwich Albion en 2016-17 y el propio Arsenal en 2023-24. A falta de nueve jornadas para el final de la liga, los Gunners están a punto de establecer un nuevo récord absoluto, lo que demuestra una vez más que su dominio en las jugadas a balón parado se ha convertido en un arma decisiva en su lucha por el título.

  • Saliba y Timber regresan a casa

    La superioridad del Arsenal en las jugadas a balón parado quedó patente desde el principio. En el minuto 21, Saliba se elevó por encima de la defensa del Chelsea para rematar de cabeza un córner perfectamente ejecutado. El Chelsea respondió justo antes del descanso, cuando el defensa del Arsenal Piero Hincapié desvió inadvertidamente un córner del Chelsea hacia su propia portería, igualando el marcador para los visitantes.

    Sin embargo, el Arsenal recuperó el control en el minuto 66, cuando Timber remató otro córner milimétrico para restablecer la ventaja. La tarea del Chelsea se complicó aún más en el minuto 70, cuando Pedro Neto vio su segunda tarjeta amarilla, lo que redujo a los visitantes a diez hombres.

  • Arsenal v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    ¿Qué viene después?

    Con cada punto crucial en la recta final, los Gunners volvieron a ofrecer una actuación contundente ante su afición. El equipo de Arteta espera dar un paso más hacia el primer título de liga del club desde la temporada 2003-04 cuando visite Brighton el miércoles por la noche, mientras que el Manchester City recibirá al Nottingham Forest ese mismo día.

0