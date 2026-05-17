Según CaughtOffside, Arsenal vendería a Jesús por unos 30 millones de libras este verano. El jugador, de 29 años, fichó el 4 de julio de 2022 y su contrato vence el 30 de junio de 2027. En 122 partidos ha marcado 31 goles y dado 22 asistencias, pero las lesiones de rodilla han mermado su ritmo. Con Viktor Gyokeres y Kai Havertz por delante, su tiempo de juego ha caído. El club quiere venderlo para ganar margen salarial.