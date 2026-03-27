AFP
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El Arsenal está preocupado por el estado físico de Noni Madueke, ya que el extremo inglés se vio obligado a abandonar el terreno de juego por lesión en el partido amistoso contra Uruguay
Una fuerte colisión pone fin a la noche de Madueke
Madueke es duda por lesión tras ser sustituido en la primera parte del partido disputado en Wembley el viernes por la noche. El extremo del Arsenal sufrió un fuerte choque con Rodrigo Aguirre en el borde del área de Uruguay cuando se internaba desde la derecha y se disponía a disparar.
Aguirre se echó atrás y le quitó el balón, pero su impulso derribó a Madueke, que tuvo que ser atendido por el equipo médico de Inglaterra. A pesar del impacto inicial, el extremo intentó seguir jugando antes de que quedara claro que no podía continuar.
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Se sospecha que la estrella del Arsenal sufre una conmoción cerebral
Madueke siguió jugando durante un par de minutos más antes de caer al césped y hacer señas a los fisioterapeutas para que lo sustituyeran. Fue sustituido por Jarrod Bowen en el minuto 39 y se le ayudó a salir del campo, dirigiéndose directamente al túnel, mientras se sujetaba la mandíbula. La imagen del delantero dirigiéndose directamente al vestuario será motivo de gran preocupación tanto para Thomas Tuchel como para Arteta.
Aún no se ha confirmado la gravedad de la lesión, aunque por el momento se sospecha que ha sufrido una conmoción cerebral. De confirmarse la conmoción cerebral, el jugador de 24 años deberá seguir estrictos protocolos de reincorporación al juego, lo que podría dejarlo fuera del próximo partido de liga del Arsenal.
Las esperanzas de clasificarse para el Mundial se ven truncadas por una lesión
El partido contra Uruguay y el encuentro del martes contra Japón son las últimas oportunidades que tienen los jugadores de Inglaterra para demostrar su valía y ganarse un puesto en el Mundial, y la temprana baja de Madueke supondrá un contratiempo frustrante para el extremo. Habiendo consolidado su puesto como titular en la selección de los Tres Leones, cualquier periodo de baja en esta fase de la temporada dista mucho de ser ideal.
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Enfrentamiento físico en Wembley
Madueke no fue el primer jugador en tener que abandonar el terreno de juego, ya que el defensa uruguayo Joaquín Piquerez también sufrió una grave lesión en el tobillo tras intentar una entrada sobre el delantero del Arsenal. Madueke había llevado el balón hasta la línea de fondo antes de que Piquerez le entrara por detrás; al parecer, este último se torció el tobillo y tuvo que ser retirado en camilla tras recibir cinco minutos y medio de asistencia médica en el campo. José María Giménez le sustituyó en el equipo visitante.