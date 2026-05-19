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¡El Arsenal es campeón de la Premier League! Fin a 22 años sin título tras el empate del Manchester City, que corona a los Gunners
Récord de esta temporada: los reyes de las jugadas a balón parado
El Arsenal ha destacado esta temporada por su disciplina táctica y su gran eficacia en las jugadas a balón parado. Con 18 goles marcados en la Premier League de esta forma, los Gunners han batido el récord de la liga inglesa.
Su última muestra llegó en el duelo contra el Burnley: un centro preciso de Bukayo Saka encontró a Kai Havertz, que cabeceó con fuerza para dar la victoria por 1-0 en el Emirates.
Fin de una larga ausencia del podio
Esta coronación histórica pone fin a 22 años sin título de liga.
La última vez que el Arsenal levantó el trofeo fue en la temporada 2003-04, cuando los legendarios «Invencibles» de Arsène Wenger terminaron invictos. Tras años de espera y desilusiones, el liderazgo de Arteta ha permitido a este plantel escribir su propio capítulo glorioso.
No ha sido fácil: los Gunners sufrieron tres temporadas de duros intentos que terminaron en decepción ante el dominio de Manchester City y Liverpool.
El Arsenal evita el suspense en la última jornada
Al proclamarse campeón con una jornada de antelación, el Arsenal evitó la angustia de un final de temporada dramático. El inesperado tropiezo del Manchester City ante un combativo Bournemouth en el Vitality Stadium, que dejó a los ciudadanos con 78 puntos, certificó matemáticamente el título para los gunners, con 82.
Tras ganar con suspense al descendido Burnley, el último partido será una vuelta de honor para el equipo londinense, y el viaje del domingo al Crystal Palace se convertirá en una fiesta para los nuevos campeones.
Un doble sueño: los títulos de la Premier League y la Liga de Campeones
Con el título de la Premier League asegurado, surge la pregunta: ¿podrá este excepcional plantel del Arsenal lograr el histórico doblete de la Premier y la Liga de Campeones?
Arteta ha cimentado un bloque sólido liderado por Declan Rice en el medio y una defensa que ha silenciado a los mejores equipos de Europa.
Los Gunners parecen imparables y están a un paso de la gloria europea: el 30 de mayo se medirán al París Saint-Germain en la final de la Liga de Campeones, en el Puskas Arena de Budapest.
Sumar la ‘Orejona’ a la Premier les catapultaría entre los grandes de la historia.