Goal.com
En directoEntradas
+18 | Contenido Comercial | Se aplican Términos y Condiciones | Juega Responsablemente | Principios editoriales
Arsenal Premier League trophy 2025-26Getty/GOAL
Mohamed Saeed

Traducido por

¡El Arsenal es campeón de la Premier League! Fin a 22 años de espera tras el empate del Manchester City, que confirma la coronación de los Gunners

Arsenal
Premier League
M. Arteta
Bournemouth vs Manchester City
Manchester City

El Arsenal es campeón de la Premier League tras el empate del Manchester City en Bournemouth, que le dio una ventaja insuperable de cuatro puntos a una jornada del final. El equipo de Mikel Arteta celebra un triunfo histórico que pone fin a más de dos décadas de frustraciones en el norte de Londres.

  • Récord de esta temporada: los reyes de las jugadas a balón parado

    El camino del Arsenal hacia el título se basa en disciplina táctica y una gran eficacia en jugadas a balón parado. Esta temporada, los Gunners han marcado 18 goles así, un récord en la Premier.

    Su última muestra llegó en el duelo contra el Burnley: un centro preciso de Bukayo Saka encontró a Kai Havertz, que cabeceó con fuerza para dar la victoria 1-0 en el Emirates.


    • Anuncios

  • Fin de una larga ausencia del podio

    Esta coronación histórica pone fin a 22 años sin título de liga.

    La última vez que el Arsenal levantó el trofeo fue en la temporada 2003-04, cuando los legendarios «Invencibles» de Arsène Wenger terminaron invictos. Tras años de espera y desilusiones, el liderazgo de Arteta ha permitido a este plantel escribir su propio capítulo glorioso.

    No ha sido fácil: tras tres temporadas de intentos frustrados ante el dominio de Manchester City y Liverpool, el título llega para recompensar la paciencia de la afición.


  • El Arsenal evita el suspense en la última jornada

    Al proclamarse campeón con una jornada de antelación, el Arsenal evitó la tensión de la última fecha. El inesperado tropiezo del Manchester City ante un combativo Bournemouth en el Vitality Stadium lo dejó con 78 puntos, mientras que los 82 del Arsenal sentenciaron el título con cuatro de ventaja.

    Tras ganar con suspense al descendido Burnley, el último partido será una vuelta de honor para el equipo londinense, y el viaje del domingo al Crystal Palace se convertirá en una fiesta para los nuevos campeones.



  • Un doble sueño: los títulos de la Premier League y la Liga de Campeones

    Con el título de la Premier League asegurado, surge la pregunta: ¿podrá este excepcional Arsenal lograr el doblete de Premier y Liga de Campeones?

    Arteta ha cimentado un bloque sólido liderado por Declan Rice en el medio y una defensa que ha ahogado a los mejores equipos de Europa.

    Los Gunners parecen imparables y están a un paso de la gloria europea: el 30 de mayo se medirán al París Saint-Germain en la final de la Liga de Campeones, en el Puskas Arena de Budapest.

    Levantar la 'Orejona' confirmaría su lugar entre las grandes épocas del fútbol.

Premier League
Crystal Palace crest
Crystal Palace
CRY
Arsenal crest
Arsenal
ARS
Premier League
Manchester City crest
Manchester City
MCI
Aston Villa crest
Aston Villa
AVL