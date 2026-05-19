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¡El Arsenal es campeón de la Premier League! Fin a 22 años de espera tras el empate del Manchester City, que confirma la coronación de los Gunners
Récord de esta temporada: los reyes de las jugadas a balón parado
El camino del Arsenal hacia el título se basa en disciplina táctica y una gran eficacia en jugadas a balón parado. Esta temporada, los Gunners han marcado 18 goles así, un récord en la Premier.
Su última muestra llegó en el duelo contra el Burnley: un centro preciso de Bukayo Saka encontró a Kai Havertz, que cabeceó con fuerza para dar la victoria 1-0 en el Emirates.
Fin de una larga ausencia del podio
Esta coronación histórica pone fin a 22 años sin título de liga.
La última vez que el Arsenal levantó el trofeo fue en la temporada 2003-04, cuando los legendarios «Invencibles» de Arsène Wenger terminaron invictos. Tras años de espera y desilusiones, el liderazgo de Arteta ha permitido a este plantel escribir su propio capítulo glorioso.
No ha sido fácil: tras tres temporadas de intentos frustrados ante el dominio de Manchester City y Liverpool, el título llega para recompensar la paciencia de la afición.
El Arsenal evita el suspense en la última jornada
Al proclamarse campeón con una jornada de antelación, el Arsenal evitó la tensión de la última fecha. El inesperado tropiezo del Manchester City ante un combativo Bournemouth en el Vitality Stadium lo dejó con 78 puntos, mientras que los 82 del Arsenal sentenciaron el título con cuatro de ventaja.
Tras ganar con suspense al descendido Burnley, el último partido será una vuelta de honor para el equipo londinense, y el viaje del domingo al Crystal Palace se convertirá en una fiesta para los nuevos campeones.
Un doble sueño: los títulos de la Premier League y la Liga de Campeones
Con el título de la Premier League asegurado, surge la pregunta: ¿podrá este excepcional Arsenal lograr el doblete de Premier y Liga de Campeones?
Arteta ha cimentado un bloque sólido liderado por Declan Rice en el medio y una defensa que ha ahogado a los mejores equipos de Europa.
Los Gunners parecen imparables y están a un paso de la gloria europea: el 30 de mayo se medirán al París Saint-Germain en la final de la Liga de Campeones, en el Puskas Arena de Budapest.
Levantar la 'Orejona' confirmaría su lugar entre las grandes épocas del fútbol.