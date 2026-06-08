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El Arsenal despide al médico del equipo tras la final de la Liga de Campeones y la conquista del título de la Premier League
El Arsenal despide a Doctor pese a una temporada exitosa
El Arsenal ha despedido de forma inmediata a Iqbal, su director de medicina deportiva y rendimiento, en una decisión que ha sorprendido al club. Según The Telegraph, el técnico de 51 años, procedente del Crystal Palace desde febrero de 2024, fue citado el lunes por el director ejecutivo, Richard Garlick, quien le comunicó su salida.
La decisión llega apenas meses después de que Mikel Arteta conquistara el primer título liguero en más de veinte años, pero también tras una temporada en la que lesiones reiteradas de jugadores clave pusieron en entredicho la gestión de la carga de trabajo por parte del departamento médico.
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Las lesiones amenazan la gloria de la Premier League
A pesar de ganar la liga y llegar a la final de la Champions, el Arsenal sufrió numerosas lesiones. Bukayo Saka, Martin Odegaard, Jurrien Timber y Kai Havertz pasaron largos periodos en la enfermería. Los 63 partidos en cuatro competiciones agotaron al equipo de Arteta.
El mes pasado se reveló que el club encargó un análisis de su historial de lesiones, liderado por el fisioterapeuta español Joaquín Acedo. Sus conclusiones, conocidas por Arteta, habrían influido en la salida de Iqbal. La dirección, con Garlick y Josh Kroenke, buscaba respuestas para tanta baja.
La intensidad de Arteta bajo la lupa
Uno de los principales factores que explican la alta tasa de lesiones es la gran intensidad del enfoque táctico de Arteta. Es bien sabido que el español exige que los entrenamientos sean tan intensos como los partidos, filosofía que atribuye al reciente regreso del club a la élite. Sin embargo, esta mentalidad de «entrenar como se juega» ha generado un debate interno sobre la gestión de la carga de trabajo de los jugadores.
No obstante, no todas las lesiones se deben al cansancio o al entrenamiento: Mikel Merino, fichaje veraniego, sufrió una fractura en el pie en enero que lo marginó hasta la última jornada, ejemplo de lesión por impacto. Aun así, el club decidió cambiar al responsable del departamento médico.
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El historial de Iqbal no basta para salvar su puesto
La salida de Iqbal pone fin a una breve etapa en el Arsenal. Antes, pasó ocho años en el Crystal Palace y ocupó cargos de responsabilidad en Liverpool y Tottenham. Además, preside la Sociedad Médica de la Federación Inglesa de Fútbol, lo que refleja su prestigio.