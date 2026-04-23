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El Arsenal contacta al entorno de Arda Güler para negociar su fichaje este verano
Arteta se fija en un creador de juego del Madrid para reorganizar el centro del campo
Según Caught Offside, el Arsenal ha contactado al entorno de Güler para ficharlo este verano. Los Gunners llevan tiempo interesados en el jugador de 21 años y ya intentaron incorporarlo en 2025, antes de que el gigante español rechazara la oferta.
Arteta lidera la operación, aprovechando la incertidumbre en el banquillo del Santiago Bernabéu bajo el interino Álvaro Arbeloa. Con el Chelsea atento, el Arsenal quiere actuar rápido para fichar a un jugador que consideran perfecto para su mediocampo en evolución.
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Su versatilidad táctica convierte a Guler en el objetivo ideal
Arteta ve a Guler como un jugador polivalente que puede suplir a Bukayo Saka en la banda derecha o reemplazar a Martin Odegaard. Las lesiones y el bajo rendimiento del capitán del Arsenal en el último año han llevado al club a buscar otro creador de juego.
Sus números en la 2025-26 avalan el interés: 20 participaciones en goles en 50 partidos. Tras fichajes exitosos como el de Declan Rice, Arteta confía en que su proyecto acabe convenciendo incluso a las estrellas más consolidadas.
El Guler Camp sigue sin pronunciarse sobre su posible fichaje por la Premier League
A pesar del atractivo del Emirates Stadium, las primeras reacciones de los representantes de Güler apuntan a que el acuerdo sigue siendo difícil. Según los informes, el mediapunta está satisfecho con su evolución en España y no presiona para marcharse, pese a la fuerte competencia por la titularidad.
Además, el Real Madrid no quiere vender a un jugador clave en su proyecto a largo plazo. La confianza depositada en él por Xabi Alonso y ahora por Arbeloa refuerza su compromiso con el club, más allá de quién ocupe el banquillo este verano. A menos que el club blanco decida venderlo para financiar otros fichajes de renombre, cualquier cambio en la dirección técnica parece insuficiente para que el Arsenal consiga su objetivo.
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El Arsenal espera un cambio de política por parte del Madrid
Los Gunners mantendrán el diálogo con el entorno de Güler en las primeras semanas del mercado veraniego. El Bernabéu insiste en que «no está en venta», pero el Arsenal aguarda por si cambian las necesidades económicas o deportivas del Madrid con la llegada de un nuevo técnico.
De momento, Güler se recupera de la lesión en el isquiotibial que sufrió al final de la temporada y se prepara para sus compromisos internacionales. Mientras, el Arsenal podría enfocarse en objetivos secundarios, aunque el internacional turco sigue siendo el fichaje soñado para la plantilla de Arteta en la temporada 2026-27.