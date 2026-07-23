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Christos Tzolis Arsenal GFXGetty/GOAL
Mark Doyle y Krishan Davis

Traducido por

El Arsenal confía en que Christos Tzolis haya aprendido de su paso difícil por el Norwich, tras invertir 34 millones de libras en la estrella del Club Brugge. GOAL valora los fichajes más importantes del mercado de verano de 2026

Opinion
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K. Adeyemi
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M. Rogers
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Para muchos aficionados, el verano es la época más esperada, no solo por el Mundial cada cuatro años, sino porque el final de la temporada significa una cosa: ¡abre el mercado de fichajes! En 2026 la ventana vuelve a estar caliente, con grandes estrellas cerrando traspasos millonarios antes del 1 de septiembre.

Algunos fichajes benefician a todos, pero en muchos casos algún club o el propio jugador se pregunta qué habría pasado con otra decisión en la mesa de negociaciones.

Por eso, en GOAL calificamos cada fichaje del mercado de verano en tiempo real, para que sepas quién gana y quién pierde.

Consulta todas nuestras valoraciones y déjanos tu opinión en los comentarios.

  • Christos Tzolis Arsenal 2026Getty Images

    23 de julio: Christos Tzolis (del Club Brugge al Arsenal, 34 millones de libras)

    Para el Brujas: Aunque Tzolis valdría más en una de las cinco grandes ligas europeas, el Club Brujas celebra un récord de ingresos por un jugador fichado hace dos años al Fortuna Düsseldorf por solo 6,5 millones de euros. Las negociaciones fueron fluidas, ya que el Arsenal aceptó la valoración del campeón belga. El Brujas, con la firma de Tzolis hace un año, partía de una posición de fuerza. Ese dinero supone un gran impulso para un equipo de la Jupiler Pro League, y el club belga buscará reinvertirlo con inteligencia tras recuperar el título ante el Union Saint-Gilloise la temporada pasada. Nota: A

    Para el Arsenal: El campeón de la Premier League necesitaba refuerzos en las bandas tras la marcha de Leandro Trossard al Besiktas, y Tzolis cumple muchos de los requisitos como sustituto. El internacional griego firmó una excelente temporada 2025-26, con 51 participaciones en goles (22 tantos y 29 asistencias) que ayudaron al Brujas a ganar la liga y a alcanzar los octavos de la Champions. El fichaje implica cierto riesgo: Tzolis ya pasó por la Premier con el Norwich City, donde sufrió por su juventud y el inminente descenso del equipo. Queda la duda de si podrá trasladar su nivel a Inglaterra. Los Gunners quizá deban armar paciencia para ver su mejor versión, pero, como mínimo, será una opción útil para la rotación. Nota: B+

    Para Tzolis: regresa a la Premier con algo que demostrar tras su fallido paso por el Norwich. Tras revitalizar su carrera en Bélgica, ahora debe mantener su alto nivel en una liga mucho más exigente, y todo indica que tiene la capacidad para lograrlo. Según informes, solo quería fichar por el Arsenal y priorizó su interés, así que estará encantado de que el traspaso se haya concretado. Ahora comienza el trabajo duro para consolidarse en el norte de Londres. Nota: A+

    Krishan Davis

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  • FBL-ESP-GER-LIGA-BARCELONA-ADEYEMIAFP

    23 de julio: Karim Adeyemi (del Borussia Dortmund al Barcelona, 29 millones de euros)

    Para el Dortmund: Lo mejor dadas las circunstancias. A Adeyemi solo le quedaba un año de contrato y no iba a renovar, así que el club lo vendió este verano para no perderlo gratis. Es cierto que vale más que los 22 millones de euros que el Dortmund recibirá por adelantado, pero ha sufrido lesiones y le ha costado mantener la regularidad en sus cuatro años en el Signal Iduna Park. Además, el BVB incluyó una cláusula de reventa en su contrato. Nota: B

    Para el Barcelona: fichaje potencialmente acertado. Aunque hemos criticado al Barça por sus fichajes, esta operación podría ser excelente. Adeyemi, de 24 años, no ha cumplido las expectativas como gran promesa alemana, pero es más joven, barato y rápido que Marcus Rashford. Lo más importante es que Hansi Flick confía en sacar lo mejor de un jugador al que debutó hace cinco años. Nota: B+

    Para Adeyemi: un traspaso en el momento perfecto. Llegó al Dortmund en 2022 como una promesa, pero nunca se consolidó. La temporada pasada mostró destellos de su talento, y su fichaje por el Camp Nou es un gran paso para el extremo muniqués. Además, la baja presión por su fichaje le ayuda: se esperará más de Anthony Gordon al inicio, lo que le dará margen. Su versatilidad y velocidad pueden hacerle clave en la renovada delantera del Barça. En definitiva, parece el paso adecuado en el momento adecuado para Adeyemi, que no encontrará una plataforma mejor en la que desarrollar, aunque sea tardíamente, todo su potencial. Nota: A

    Mark Doyle

  • Morgan Rogers Chelsea 2026Getty Images

    21 de julio: Morgan Rogers (del Aston Villa al Chelsea, 117 millones de libras)

    Para el Villa, un duro recordatorio de su lugar en la Premier League. Si Rogers se hubiera ido al Arsenal, recién campeón, sería distinto. Sin embargo, el Villa terminó cuarto la temporada pasada, seis puestos y 13 puntos por encima del Chelsea, y jugará la Liga de Campeones este año, mientras que los Blues no tienen ninguna competición continental que les ilusione; y, aun así, los actuales campeones de la Europa League se mostraron totalmente impotentes para impedir que su jugador más preciado se marchara a Stamford Bridge. Desde el punto de vista financiero, el acuerdo es excepcional: lo ficharon del Middlesbrough hace dos años y medio por 8 millones de libras y ahora lo han vendido por casi 15 veces esa cifra, dinero que ayudará a encontrar un sustituto y a reforzar otras posiciones. Aun así, los aficionados están frustrados porque ven en ello otra muestra de que los ricos propietarios del club están limitados por las normas financieras de la Premier. Nota: B+

    Para el Chelsea: Un golpe maestro. Se esperaba que Rogers fichara por el Arsenal, pero, pese a sus problemas de presupuesto tras quedarse fuera de la Champions, el Chelsea lo ha contratado. ¿Cómo? Muchos especulan con la salida de algún miembro del «escuadrón de bombas» a Villa Park antes del cierre del mercado. Lo más probable, sin embargo, es que la venta de Enzo Fernández, quien quiere marcharse, financie casi por completo el fichaje de Rogers. Es cierto que el Chelsea ha pagado una cifra desmesurada por un jugador de 23 años con solo dos temporadas destacadas en la Premier y un gol en 22 partidos con Inglaterra. Aun así, una delantera con Rogers, Cole Palmer, Estevao y João Pedro puede hacer mucho daño bajo las órdenes de Xabi Alonso. Nota: B

    Para Rogers: giro sorpresivo. Se daba por hecho que su destino era el Emirates, donde reemplazaría a Leandro Trossard en el ataque gunner. Sin embargo, se informa de que Alonso le ha hecho cambiar de opinión, tras su buen trabajo con Florian Wirtz en el Bayer Leverkusen. Creemos que el dinero y la garantía de minutos en un equipo más débil fueron aún más decisivos en su fichaje por Stamford Bridge. Aun así, aunque el Chelsea es un club mal gestionado y en constante cambio, este fichaje podría ser positivo para Rogers, sobre todo porque ahora podrá jugar en la Premier League junto a su amigo y excompañero en las categorías inferiores del Manchester, Palmer. De hecho, ¡quizá veamos muchas celebraciones «frías» en los partidos del Chelsea la próxima temporada! Nota: B

    Mark Doyle

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  • Youri Tielemans Manchester United 2026Getty Images

    14 de julio: Youri Tielemans (del Aston Villa al Manchester United, 35 millones de libras)

    Para el Villa es un golpe duro. La tendencia de Tielemans a lesionarse frustra en Villa Park, pero, cuando está en forma, es un jugador clave en el sistema de Unai Emery. Su baja por lesión de tobillo a principios de año costó al equipo siete partidos de Liga con solo una victoria. A su regreso, el Villa acabó cuarto en la Premier y ganó la Europa League gracias a su gol en la final. Aún le quedaban dos años de contrato, así que venderlo por solo 35 millones de libras duele, sobre todo con Amadou Onana lesionado de gravedad. Nota: D

    Para el United: Una grata sorpresa. No había indicios de que el club preparara su fichaje hasta que la operación estuvo a punto de cerrarse, lo que demuestra decisión y discreción. Es cierto que Tielemans no encaja en el perfil de edad que buscaba el United este verano y acumula muchos kilómetros a sus 29 años. Su fichaje calma el pánico en Old Trafford tras el fracaso de Ederson, la lesión de Ugarte y la imposibilidad de cerrar a Anderson, Tonali o Fernandes por su alto coste. Tielemans ya ha demostrado su nivel en la Premier y en el Mundial. Aportará profundidad, experiencia, versatilidad y calidad al centro del campo, y por este precio podría ser uno de los fichajes del curso. Nota: B+

    Para Tielemans: la oportunidad que quizá creía perdida. Desde hace años se le colocaba en un grande de la Premier, pero, tras cumplir 29 años en mayo, parecía que ya no ocurriría para el ex del Leicester. Aun así, el United está en otro nivel de prestigio, lo que convierte este fichaje en un gran paso para Tielemans, quien podrá mostrar su calidad en uno de los escenarios más importantes del fútbol. Nota: A

    Mark Doyle

  • Andrey Santos Manchester United 2026Getty Images

    13 de julio: Andrey Santos (del Chelsea al Manchester United, 50 millones de libras)

    El extraño verano delChelsea continúa: el club ha acordado vender a Andrey Santos, una de sus jóvenes promesas, a un rival directo por los cuatro primeros puestos de la Premier League. Santos progresaba a buen ritmo tras su exitosa cesión en el Estrasburgo y se había consolidado en el primer equipo durante la temporada 2025-26, sustituyendo con acierto a Enzo Fernández y Moisés Caicedo. Si Fernández se marcha, como parece probable, el nuevo entrenador, Xabi Alonso, se quedará con muy pocas opciones. Sin embargo, el jugador de 22 años no se ha considerado intocable y la oferta del United de 48 millones de libras (64 millones de dólares), más 2 millones en complementos, por un centrocampista que aún no es titular indiscutible era, evidentemente, demasiado buena como para rechazarla. Es el modelo «BlueCo» en acción: el Chelsea logrará una plusvalía importante con un jugador fichado en 2023 al Vasco da Gama por 16 millones de libras. La decisión, algo cínica, deja mal sabor de boca, pero la cuantiosa oferta fue difícil de rechazar. Si Santos se convierte en un crack en Old Trafford, este fichaje se recordará con pesar. Nota: B-

    Para el Man Utd: Fichaje algo desconcertante. Tras perder a sus objetivos prioritarios, Elliot Anderson (City) y Matheus Fernandes (Tottenham), el United recurrió de forma precipitada a Santos para evitar quedarse solo con Mount en el centro del campo el 18 de julio, con Mainoo aún en el Mundial. Se informa que los directivos del United se mantuvieron «tranquilos» tras fracasar con Fernandes, pero Santos no está al mismo nivel y pagar 50 millones por un jugador que Chelsea quería ceder parece excesivo. Los «Red Devils» necesitaban refuerzos tras la salida de Casemiro y la lesión de Manuel Ugarte, pero pagaron demasiado por un jugador que no tiene la titularidad garantizada. A sus 22 años, se espera que aún mejore. Nota: C

    Para Santos: Tras quedarse fuera de la selección brasileña por decisión de Carlo Ancelotti y alternar titularidades en el Chelsea, busca “minutos de juego” en Old Trafford. Aún así, no hay garantía de que vaya a jugar más en Old Trafford, pues todo dependerá de los demás fichajes que haga el United. Santos quizá busque alejarse del caos directivo y técnico del Chelsea, aunque en Old Trafford tampoco tiene asegurada la estabilidad. Lo que sí garantiza es la Liga de Campeones, lo que, por definición, le dará más minutos que en su antiguo club, ausente de Europa. Al final, dependerá de él consolidarse como figura clave. Nota: B

    Krishan Davis

  • Newcastle United v Bournemouth - Premier LeagueGetty Images Sport

    6 de julio: Sandro Tonali (del Newcastle al Tottenham, 100 millones de libras)

    La burbuja del Newcastle ha estallado. Tras clasificarse para la Champions y ganar la Carabao Cup al Liverpool, los aficionados soñaban con un club estatal que rivalizara con el PSG. Pero los Reds les devolvieron a la realidad arrebatándoles a Alexander Isak. Si el club hubiera invertido bien esa cifra récord, las cosas podrían haber funcionado; sin embargo, gastó millones en fichajes precipitados como los de Yoane Wissa, Nick Woltemade y Anthony Elanga, y el equipo de Eddie Howe terminó 12.º. La marcha de Anthony Gordon era previsible, pero la de Tonali al Tottenham ha sido el golpe más duro. Y lo peor es que, con el capitán Bruno Guimaraes a punto de salir, el drama aún no ha terminado. Con los propietarios saudíes recortando la inversión deportiva, se esperan más golpes y la millonaria indemnización se antoja otro gasto inútil. Nota: F

    Para el Tottenham: Otro fichaje espectacular. Un día después de pagar 85 millones de libras por Mateus Fernandes, los Spurs batieron su récord con Tonali. ¿Desesperación o ambición? Quizá solo sea la locura del mercado. Si Elliot Anderson vale 116 millones, ¿por qué no Tonali? El internacional italiano ha demostrado ser uno de los mejores centrocampistas de la Premier League en las últimas dos temporadas y parece una apuesta aún más segura para brillar bajo las órdenes de su compatriota Roberto De Zerbi que Fernandes. Por supuesto, pagar tanto dinero por un jugador de 26 años que aún tiene mucho que demostrar al más alto nivel sigue siendo una apuesta arriesgada, y una que los Spurs necesitan desesperadamente que dé sus frutos. Por ahora, a la afición no parece importarle. Tras años de frustración por la prudencia —o tacañería— en los fichajes bajo Daniel Levy, ven que su club ha dejado atrás a rivales de la Premier para contratar a uno de los centrocampistas más codiciados. Nota: B+

    Para Tonali: fichaje inesperado. Se esperaba que, tras su sanción por apuestas ilegales, fichara por un grande de Europa, no por un equipo que ha terminado 17.º en las dos últimas temporadas. ¿Qué pasó? Ningún club de la Serie A pudo pagar su regreso a Italia y la élite inglesa reculó ante el precio del Newcastle. Así, Tonali termina en el Tottenham, donde pasará sus mejores años, algo extraño. Si De Zerbi permanece más de dos temporadas —gran incógnita—, el movimiento podría funcionar a largo plazo. Nota: C+

    Mark Doyle

  • FBL-ITA-SERIEA-INTER-PARMAAFP

    5 de julio: Denzel Dumfries (del Inter al Real Madrid, 20 millones de euros)

    La decisión del Inter de incluir una cláusula de rescisión tan baja en el contrato de Dumfries, pese a su lesión de tobillo en la temporada 2025-26, es cuestionable. Aun así, cuando está en forma es uno de los mejores laterales ofensivos, así que 20 millones de euros (17 millones de libras/23 millones de dólares) son un mal negocio para los nerazzurri, que podrían haber sacado mucho más por un jugador con dos años de contrato. Eso sí, quizá el Inter no tuvo más remedio: al renovar en septiembre de 2024, el holandés exigió esa cláusula, fijada en 25 millones para equipos extranjeros en 2025 y rebajada este año. Nota: C

    Para el Madrid: Es otro fichaje astuto del Real Madrid, que caza gangas para ajustarse a las normas financieras de La Liga. Dumfries vale el doble de lo que pagaron, y la cifra está muy por debajo de los 30 millones que, según se informa, el club había reservado para un lateral derecho que compitiera con Trent Alexander-Arnold tras la salida de Dani Carvajal. Sin embargo, al igual que su homólogo inglés, Dumfries es un lateral derecho más peligroso en ataque que seguro en defensa, lo que deja al Madrid con cierto desequilibrio en esa posición que los equipos más fuertes podrían aprovechar. A sus 30 años no es una solución de futuro, pero por ese precio puede ser útil un par de temporadas. Nota: A

    Para Dumfries: Este fichaje, en su etapa actual de carrera, explica por qué el jugador pidió incluir esa cláusula de rescisión. Desde su llegada del PSV en 2021, ha sumado 55 participaciones en goles en 207 partidos y ayudó al Inter a ganar la Serie A en 2023-24 y 2025-26, además de alcanzar dos finales de la Liga de Campeones. Se ha ganado este que quizá sea su último gran movimiento, y su bajo coste le quita algo de presión en el Bernabéu. Será interesante ver si deja fuera a Alexander-Arnold, pues se informa que ya habló con José Mourinho sobre su rol. Nota: A+

    Krishan Davis

  • Elliot Anderson Man City GFXGetty Images

    2 de julio: Elliot Anderson (del Nottingham Forest al Manchester City, 116 millones de libras)

    Para el Forest: sentimientos encontrados. Por un lado, la marcha de Anderson entristece, pues fue clave en la clasificación a la Europa League y en llegar a semifinales. Era el eje del equipo y sustituirlo no será fácil. Al menos el dinero no será un problema: si el traspaso se cierra en 116 o 130 millones de libras —el Forest asegura la segunda cifra—, se trata de una cantidad enorme para un jugador fichado por solo 35 millones hace dos años. Por eso, aunque se echará de menos a Anderson en el City Ground, en la junta directiva predominará la satisfacción por el negocio realizado. Nota: A

    Para el Man City: su nuevo Rodri. O, al menos, más le vale que lo sea. Aunque Rodri aún no ha dejado claras sus intenciones, todo apunta a que el ganador del Balón de Oro abandonará el Etihad este verano para regresar a su España natal; e incluso si no lo hace, el City necesitaba de todos modos un digno sucesor para el trono del jugador de 30 años. Nico González y Matheus Nunes nunca convencieron como ‘6’, pero Anderson, ya consolidado en la Premier, lideró la liga en toques y duelos ganados, así que encaja a la perfección en el centro del campo de Enzo Maresca. Sin embargo, es el ejemplo más claro del «impuesto inglés». A sus 23 años, Anderson es muy bueno y puede convertirse en un crack, pero llega tras solo un par de temporadas sólidas en el Forest y sin haber jugado la Liga de Campeones. Si siguiera jugando con Escocia en lugar de con Inglaterra, el City no habría pagado una cifra de nueve cifras por él. Nota: C

    Para Anderson: el paso lógico en el momento justo. Ya le quedaba pequeño el Forest y ahora podrá mostrar su potencial en el City. La cuantía del traspaso generará mucha presión, y no sería el primer centrocampista inglés que sufre en el Etihad. Aun así, a sus 23 años parece más completo que Kalvin Phillips a la misma edad, y la gran diferencia es que Rodri no parece un obstáculo para la titularidad. Aunque el futuro post-Guardiola aún genera dudas, es una gran oportunidad para consolidarse como uno de los mejores centrocampistas de Europa. Nota: A+

    Mark Doyle

  • Matheus Fernandes West Ham 2025-26Getty Images

    2 de julio: Matheus Fernandes (del West Ham al Tottenham, 85 millones de libras)

    Para el West Ham: una cuantiosa suma que contribuirá en gran medida a amortiguar el impacto económico del descenso de la Premier League. En cuanto los Hammers descendieron, quedó claro que sería necesario realizar algunas ventas importantes, y Fernandes era uno de sus activos más valiosos, un centrocampista de gran clase que ya atraía numerosas miradas de admiración por parte de los clubes rivales incluso antes de que su destino quedara sellado en la última jornada de la temporada. Su marcha, por lo tanto, no supone ninguna sorpresa. Lo sorprendente es que el West Ham haya obtenido justo lo que pedía pese a su débil posición negociadora. Por ello, su directiva, tan criticada, merece un raro elogio. Nota: A

    Para el Tottenham: Una confirmación más de que el club va en serio este verano. Tras dos temporadas complicadas, la segunda a punto de acabar en descenso, los Spurs han actuado con rapidez para no repetir esa situación. Si pagar 52 millones de libras por Jan Paul van Hecke fue una declaración de intenciones, esto va más allá. Fernandes, de 21 años, es un jugador talentoso y polivalente que siempre ha mostrado su mejor nivel en equipos más fuertes. Roberto De Zerbi lo ve ideal para su estilo. Sin embargo, el fichaje transmite cierta desesperación: los Spurs, que ya mostraron interés en Sandro Tonali, quieren renovar su mediocampo a cualquier precio y pagaron de más por Fernandes para alejar al Manchester United. Por eso el fichaje debe funcionar ya o se volverá en contra de los propietarios. Para dimensionar la cifra, el PSG pagó 60 millones de euros al Benfica por João Neves, y Fernandes aún está lejos de ese nivel, así que tendrá que demostrar mucho. Nota: C+

    Para Fernandes: A primera vista, un fichaje extraño. Se le vinculó con United, Liverpool y PSG, pero ha acabado en los Spurs, un paso lateral. Pero el equipo londinense debería ser más fuerte la próxima temporada y Fernandes es el tipo de centrocampista que De Zerbi puede elevar de nivel. Preocupa cuánto durará el italiano en los Spurs, pues ambas partes carecen de estabilidad, pero el portugués entrará directo en el once, algo que quizá no habría logrado en otro sitio. Nota: B

    Mark Doyle

  • Ismael Saibari Bayern Munich 2026Getty Images

    1 de julio: Ismael Saibari (del PSV al Bayern de Múnich, 50 millones de euros)

    Para el PSV: una salida decepcionante, pero inevitable. Saibari ganó tres títulos consecutivos con el PSV y su influencia creció progresivamente durante ese tiempo. Por lo tanto, era solo cuestión de tiempo que uno de los mejores equipos de Europa se hiciera con sus servicios. Algunos creen que el PSV debió esperar al Mundial para venderlo, pues podría haber brillado en Norteamérica, pero la cifra sigue siendo buena para un futbolista fichado al Genk por algo más de 5 millones de euros hace cuatro años. Además, el club, que ha ganado títulos de forma constante en los Países Bajos pese a vender a sus mejores jugadores, sabrá aprovechar ese dinero. Nota: B 

    Para el Bayern: un fichaje brillante. El valor de mercado de Saibari no había hecho más que aumentar en las últimas semanas gracias a sus actuaciones con Marruecos; marcó en los tres partidos de la fase de grupos del Mundial y transformó el penalti decisivo en la victoria contra Países Bajos en dieciseisavos. Sin embargo, como reconoció el director deportivo Max Eberl, el Bayern llevaba meses trabajando en el fichaje. No fue una decisión impulsiva; los bávaros llevaban tiempo convencidos de que Saibari tiene la técnica, el esfuerzo y la versatilidad para reforzar una delantera ya estelar, y nada hace pensar lo contrario. Nota: A

    Para Saibari: el mejor verano de su vida. El Mundial no podría irle mejor: sus actuaciones con Marruecos han llamado la atención de cualquier aficionado. Ahora ha firmado el clásico fichaje “de ensueño” con “uno de los clubes más grandes del mundo”, aunque hacerse un hueco en un once con Harry Kane, Luis Díaz, Michael Olise y Jamal Musiala puede ser una pesadilla. Aun así, sus mejores años están por llegar y ahora mismo se siente en la gloria, convencido de que puede aportar mucho al Bayern. Vincent Kompany lo ve igual: Saibari encaja mejor en su estilo que Nicolas Jackson. Nota: A

    Mark Doyle

  • Marco Palestra Chelsea 2026Getty Images

    1 de julio: Marco Palestra (del Atalanta al Chelsea, 47 millones de libras)

    Para el Atalanta: Tras vender a Ederson al Manchester United, esta operación parece otro negocio inteligente. Los 55 millones de euros (47 millones de libras/62 millones de dólares) recibidos por Palestra, formado en la cantera pero con pocos partidos en el primer equipo, se convierten en beneficio neto, pues el club ya había decidido venderlo tras su cesión al Cagliari. El jugador de 21 años se convierte en la cuarta venta más cara de la historia del club. Aunque es una pena que Palestra no se quede en Bérgamo para dejar huella en el club al que llegó con 10 años, una vez que equipos como el Inter y el Chelsea mostraron interés, se le subieron los humos y retenerlo se volvió una tarea ardua. Nota: A

    Para el Chelsea: muestra la influencia de Xabi Alonso como director deportivo. El español aprobó el fichaje y el club actuó con rapidez, adelantando al Inter en 24 horas. Se esperaba que Palestra fichara por el campeón de la Serie A, así que fue un golpe de efecto. Se trata de un lateral versátil, veloz y potente, nombrado Mejor Defensor de la Serie A 2025-26, que debería encajar en el sistema de Alonso, ya sea en defensa de tres o de cuatro, y adaptarse a la Premier League. Sin embargo, haber pagado 55 millones de euros parece un sobrecoste: es una cifra descomunal para la Serie A, muy superior a la oferta del Inter, y el jugador, con solo una temporada destacada a sus 21 años, aún está verde. Hay riesgo. Nota: B

    Para Palestra: solo él puede explicar por qué escogió al Chelsea en vez del Inter, club de su infancia y del que se dice que era seguidor; aunque la oferta salarial de los blues, cercana a las 100 000 libras semanales, doblaba la de los nerazzurri y seguramente inclinó la balanza. Aun así, Palestra tiene todo lo necesario para triunfar en la Premier y no dudó en medirse al reto. Le animará el éxito de Riccardo Calafiori en el Arsenal, mientras que Giovanni Leoni fichó por el Liverpool el verano pasado, lo que muestra que cada vez más italianos abandonan la Serie A pronto. Además, la insistencia de Alonso por ficharlo sugiere que será pieza clave en sus planes. Nota: A

    Krishan Davis

  • Goncalo Ramos AC Milan 2026Getty Images

    30 de junio: Gonçalo Ramos (del París Saint-Germain al AC Milan, 75 millones de euros)

    Para el PSG: ¡Bingo! Los campeones de Europa se ríen de camino al banco tras encontrar a alguien dispuesto a pagarles una suma ridícula por un suplente que no fue titular en la Liga de Campeones la temporada pasada. Ramos llegó como solución ofensiva, pero pasó la temporada en el banquillo, pues Luis Enrique prefirió a Ousmane Dembélé como «falso nueve». Tampoco ayuda que, en la selección, siga siendo suplente de un Cristiano Ronaldo de 41 años. Así pues, los grandes equipos no se peleaban por ficharlo este verano, y menos por la absurda cifra de 75 millones de euros. Con esta venta, el PSG ha recaudado más de la mitad del dinero que necesita para fichar a Yan Diomande, un jugador que sí mejorará su ataque. Nota: A+

    Para el Milan: Alucinante. Ramos es un buen delantero: mostró potencial en el Benfica y marcó 45 goles en tres temporadas con el PSG, aunque saliendo desde el banquillo. Pero su precio no tiene sentido para un Milan que no está precisamente nadando en dinero. La operación ha desatado especulaciones: algunos creen que Rafael Leão podría salir, mientras que la presencia de Jorge Mendes y la buena relación entre Gerry Cardinale y Nasser Al-Khelaifi alimentan teorías de todo tipo. Nadie sabe aún por qué el Milan pagó esa cifra récord. De nuevo: creemos que marcará goles en la Serie A, sobre todo porque debería dar todo lo que Rubén Amorim espera de su ‘9’. Pero es el fichaje más caro en Italia desde el de Romelu Lukaku, y Ramos no garantiza ni de lejos la misma cantidad de goles. Nota: D+

    Para Ramos: por fin llega su oportunidad de ser protagonista. Cuando marcó un hat-trick con Portugal en el Mundial 2022, pareció el nacimiento de una estrella. Sin embargo, Roberto Martínez prefirió mantener a Ronaldo y el joven perdió años de crecimiento. Sin embargo, tampoco ha presionado lo suficiente a Ronaldo y Martínez. En París sucedió algo parecido: pese a la calidad de la plantilla, Ramos era solo un buen revulsivo. Ahora, por fin, puede cambiar esa historia. Ahora será la punta de lanza de un nuevo Milan, que sigue siendo uno de los clubes más importantes del mundo. La presión para justificar su fichaje será enorme, pues la cifra es astronómica para la Serie A. Te toca demostrar tu valía, Gonçalo. Nota: A

    Mark Doyle

  • Sunderland v Brighton & Hove Albion - Premier LeagueGetty Images Sport

    18 de junio: Jan Paul van Hecke (del Brighton al Tottenham, 52 millones de libras)

    El Brighton vuelve a demostrar su habilidad en el mercado: vende por 52 millones de libras (70 millones de dólares) a un jugador fichado hace seis años por solo 2 millones. Además, el contrato de Van Hecke en el Amex Stadium expiraba en 12 meses, así que cobrar esa cifra es un éxito, aunque su valor se había estimado en 70 millones de libras (94 millones de dólares). Reinvertirán parte del dinero en un sustituto de gran potencial, como el joven Luka Vuskovic, aunque cuentan con Lewis Dunk, Olivier Boscagli e Igor Julio, próximo a regresar del West Ham. Nota: A

    Para el Tottenham: Es un fichaje impulsado por el nuevo entrenador, Roberto De Zerbi, quien ya trabajó con Van Hecke en el Brighton. Parece que los Spurs han pagado de más por el central, pese a que el jugador entraba en su último año de contrato. Podría haber costado unos 40 millones de libras (54 millones de dólares), pero el Brighton es un negociador duro y el Tottenham quizá sintió la presión de actuar; se había informado de que sus rivales de la Premier League, el Chelsea y el Liverpool, estaban interesados en Van Hecke, mientras que parece casi seguro que el capitán del club, Cristian Romero, se marchará este verano tras una temporada turbulenta, y su compañero en el centro de la defensa, Micky van de Ven, podría seguir sus pasos. Al menos se aseguran un defensa consolidado en la Premier, de 26 años, buen pasador y con el carácter que les ha faltado. Podría formar pareja con el fichaje libre Marcos Senesi. Nota: B-

    Para Van Hecke: El movimiento le conviene. Tras anunciar que no renovaría en el Amex, avanza en su carrera y podría ver este paso como un trampolín hacia metas mayores tras consolidarse en la Premier League. Al no concretar Chelsea ni Liverpool su interés, para ser titular en un “Seis Grandes” el Tottenham le ofrece la mejor opción, aunque sin Europa. Ya conoce el estilo del temperamental De Zerbi, así que su adaptación debería ser rápida. Los Spurs solo pueden mejorar tras otra campaña decepcionante, y la pareja con Senesi se antoja sólida sobre el papel, aportando una base defensiva mientras el club atraviesa un periodo de transición tras evitar el descenso en 2025-26. Nota: A

    Krishan Davis

  • Victor Munoz Osasuna 2025-26Getty Images

    18 de junio: Víctor Muñoz (del Osasuna al Liverpool, 34,5 millones de libras)

    Osasuna fichó al jugador el verano pasado por 5 millones de euros, pero una cláusula del 50 % con el Real Madrid limita su ganancia. De los 40 millones de su cláusula de rescisión (34,5 millones de libras/45 millones de dólares), 20 millones irán a los blancos, así que Osasuna se quedará con 15 millones (13 millones de libras/17 millones de dólares), una cifra notable para un club de su tamaño. Su salida era previsible tras una temporada en la que contribuyó a 12 goles y se ganó la convocatoria con España para el Mundial, y la cláusula de rescisión les dejó sin margen de negociación. Nota: B-

    Para el Liverpool: Es el primer fichaje de la era Andoni Iraola y aviva la rivalidad en el mercado con el Newcastle. Los Magpies lo tenían encarrilado como recambio de Anthony Gordon, fichado por el Barcelona, pero los Reds, oliendo la oportunidad, se adelantaron aunque la negociación ya estaba avanzada y, según se informa, aceptada. Para los Reds es un golpe maestro: fichan a un joven extremo muy valorado por una cifra que puede parecer de ganga. Muñoz puede actuar por ambas bandas o por el centro, aportando la calidad y profundidad que el equipo necesita tras la salida de Mohamed Salah y la lesión de Hugo Ekitike. Su velocidad, trabajo defensivo y polivalencia lo convierten en el perfil ideal para el estilo de Iraola, quien habría empujado por su fichaje. Ahora solo falta que su llegada no frene el crecimiento de Rio Ngumoha, aunque el club confía en que ambos puedan convivir. Nota: A 

    Para Muñoz: tras aceptar ambas ofertas, la elección final fue suya, y es lógico que optara por Anfield. A sus 22 años ya ha cambiado varias veces de equipo y este será su tercer gran club. Formado en La Masía del Barcelona, pasó luego al Real Madrid y de ahí al Osasuna hace un año. Ahora busca asentarse y brillar a largo plazo, y su compatriota Iraola es el técnico ideal para ayudarle. Deberá pelear por un puesto en el once, lo que le obligará a elevar su nivel, pues el Liverpool sigue interesado en el extremo del RB Leipzig, Yan Diomande; aun así, su versatilidad le brindará muchas oportunidades en la renovada delantera red. Nota: A

    Krishan Davis

  • Ibrahima Konate Real Madrid GFXGetty/GOAL

    18 de junio: Ibrahima Konaté (del Liverpool al Real Madrid, libre)

    Liverpool estaba entre la espada y la pared con el futuro de Konaté. Podría haberse evitado si no se hubiera dejado que el contrato del defensa expirara. Si los Reds le hubieran renovado en su mejor momento, durante la temporada 2024-25 en la que ganaron el título, habrían obtenido un buen traspaso; pero el francés se marchó gratis tras una campaña individual desastrosa. En ese contexto, habría sido extraño que el Liverpool aceptara las desorbitadas exigencias salariales de Konaté (alrededor de 250 000 libras a la semana) tras una temporada marcada por errores y negociaciones eternas que no llegaron a nada, pese a que en abril el jugador asegurara estar cerca de un acuerdo. Al menos el Liverpool ya fichó a Giovanni Leoni y Jeremy Jacquet como posibles reemplazos, pero todo el proceso fue una pérdida de tiempo. Nota: D

    Para el Real Madrid: Es de suponer que el club blanco, que lleva tiempo siguiendo al jugador, le ofrecerá el salario astronómico que busca. Aunque no pagará traspaso, asumir ese sueldo es un riesgo, sobre todo tras su floja temporada en Liverpool. Cabe recordar que, según se informó, el Real Madrid retiró su interés en noviembre pasado, lo cual resulta revelador. A sus 27 años, aún puede recuperar su mejor nivel, y su fichaje sin traspaso aligera el gasto. David Alaba se marcha este verano, Antonio Rüdiger ya no está en su mejor momento, Éder Militão sigue lesionado y Dean Huijsen aún es muy joven. Sin embargo, Konaté no es una solución de primer nivel, y la operación puede fracasar pronto bajo el intenso escrutinio de afición y prensa. Nota: B

    Para Konaté: El gran ganador es el jugador, que logra el fichaje soñado y el sueldo deseado. Deberá adaptarse rápido como titular junto a Huijsen; en el exigente Bernabéu no se tolerarán los errores que mostró en Anfield. Ha imitado a Trent Alexander-Arnold, que llegó gratis y sufrió en su debut, así que debe aprender rápido. Si recupera la confianza, podrá ser pieza clave en el nuevo Madrid de José Mourinho; de lo contrario, su aventura acabará pronto. Nota: A

    Krishan Davis

  • Chelsea v Manchester City - Emirates FA Cup FinalGetty Images Sport

    17 de junio: Bernardo Silva (del Manchester City al Real Madrid, gratis)

    Para el Manchester City: se marcha una leyenda. Bernardo es, sencillamente, uno de los mejores futbolistas de la historia de la Premier League, un centrocampista ofensivo trabajador e innovador que resultó clave en la etapa dorada del club. Era el jugador perfecto para Guardiola, quien le quería como a un hijo y lloró en su despedida en el Etihad. Guardiola deseaba que el jugador de 31 años acabara su carrera en el City, pero la salida se veía venir. Que se marche gratis no es lo ideal financieramente, pero se lo ganaba tras nueve años de servicio estelar. Se echará mucho de menos su habilidad, su inteligencia y, sobre todo, su personalidad. Nota: D

    Para el Real Madrid: dos motivos para celebrar. Los Blancos no solo han fichado a un jugador de una calidad excepcional a coste cero, sino que además le han ganado la partida a su acérrimo rival, el Barcelona, en la pugna por su fichaje. Tras meses de especulaciones —algunas de las cuales el propio Bernardo llegó a comentar—, su fichaje por el Camp Nou parecía un hecho. Sin embargo, la llegada de José Mourinho al Bernabéu lo cambió todo. El técnico lo convirtió en prioridad y cerró el fichaje en menos de 36 horas. Aunque sus mejores días quedaron atrás, la pasada Premier mostró que aún puede decidir partidos clave, como su actuación ante el Arsenal en el Etihad. Además, es un ejemplo perfecto de talento y trabajo para los jóvenes del Madrid, lo que explica por qué los blancos adelantaron a los culés. Nota: B+

    Para Bernardo Silva: el fichaje por un equipo español que tanto buscaba. Durante al menos los últimos tres veranos, se le vinculó con un traspaso a un grande de La Liga, pero Guardiola siempre le convenció para quedarse. Esta vez no hubo forma de hacerle cambiar de opinión, así que por fin jugará en uno de los grandes de Europa. El Madrid atraviesa un momento difícil tras ser desbancado por el Barça, pero ayudar a Mourinho a recuperar la cima será un reto que aceptará y disfrutará. La competencia en el Real Madrid es intensa y Silva ya no es tan dinámico como antes, pero, como dice Guardiola, las primeras cinco yardas están en la cabeza, y en eso pocos son más rápidos que el ex capitán del City. Aunque quizá hubiera sido mejor ficharlo antes, Bernardo tiene la experiencia y la calidad para seguir el ejemplo de Luka Modrić y brillar en España hasta bien entrados los 30. Nota: A+

    Mark Doyle

  • Marc Cucurella Real Madrid GFXGetty/GOAL

    15 de junio: Marc Cucurella (del Chelsea al Real Madrid, 60 millones de euros)

    Para el Chelsea: La salida de Cucurella resulta extraña. Llegó en 2022 y, tras un inicio irregular, se convirtió en pieza clave de la defensa. En su mejor momento, está entre los mejores del mundo en su posición. Sin embargo, el Chelsea pagó de más al ficharlo por 60 millones de libras (80 millones de dólares) y, como ya había expresado su deseo de marcharse y criticado la gestión del club, recuperará unos 52 millones de libras (69 millones de dólares), lo que confirma que no era intocable. Además, con 28 años a la vista, su valor podría bajar en próximas ventanas. Su marcha deja al equipo sin uno de sus jugadores más experimentados, pero el Chelsea confía en que el joven Jorrel Hato y el fichaje esperado, Valentín Barco, cubran el vacío. Nota: B-

    Para el Real Madrid: El club, que ya invirtió fuerte en un lateral izquierdo el pasado verano (Álvaro Carreras, procedente del Benfica), vuelve a gastar mucho por Cucurella, jugador marcado como objetivo por su nuevo (y antiguo) entrenador. Pagaron 60 millones, una cifra elevada para un club que suele ser austero, así que esperan un retorno inmediato de un jugador cuyo nivel ha bajado en los últimos meses. Cucurella, que cumplirá 28 años pronto, debería estar en su mejor momento, pero ¿cuántos años más de alto nivel podrá dar? Al menos, su energía y agresividad encajan con el perfil «Mourinho». Con este fichaje, el Madrid tiene cuatro laterales izquierdos (Cucurella, Carreras, Mendy y Fran García), así que alguna salida parece inevitable. Nota: C

    Para Cucurella: Es el gran beneficiario. Deja un Chelsea inestable y llega a uno de los clubes más grandes del mundo en su mejor momento. Se había informado de que el defensa quería volver a España, decepcionado con la gestión de los «BlueCo» en Stamford Bridge, pero nadie esperaba que acabara en el Bernabéu pese al interés del Atlético. No extraña que el acuerdo se cerrara rápido: Cucurella dijo sí en cuanto sonó el teléfono. Con Mourinho ya fijado en él, parte como titular, aunque Carreras rotará. Pero, dada la alta inversión, deberá rendir de inmediato o la exigente afición del Bernabéu, especialmente crítica con su pasado barcelonista, se le echará encima. Nota: A

    Krishan Davis


  • Andy RobertsonGetty Images

    5 de junio: Andy Robertson (del Liverpool al Tottenham, gratis)

    Para el Liverpool: una despedida emotiva. Robertson es uno de los mejores fichajes de la historia del club. Llegó del Hull City en 2017 por solo 8 millones de libras y, en su mejor momento, fue el mejor lateral izquierdo del mundo. A sus 32 años, la edad ya le pesa, así que el club fichó a Milos Kerkez el pasado verano para sustituirlo y trató de venderlo en invierno tras recuperar a Kostas Tsimikas de la Roma. El problema es que Kerkez aún no se ha adaptado a Anfield, y durante la difícil temporada 2025-26 se notó la falta de experiencia, tenacidad y liderazgo de Robertson. La afición teme que, sumada a la salida de Mohamed Salah, su marcha rebaje aún más el nivel el próximo curso. Nota: D

    Para el Tottenham: Sigue siendo un fichaje sorprendente. Es obvio que los Spurs intentaron fichar a Robertson en enero, pero resultaba difícil entender exactamente por qué. Puede que la plantilla del Tottenham careciera de calidad y profundidad en varias zonas del campo, pero el lateral izquierdo no era precisamente una de ellas. Ben Davies se acababa de romper el tobillo, claro está, pero los Spurs aún contaban con Destiny Udogie y el versátil Djed Spence, además de que el joven brasileño Souza acababa de llegar procedente del Santos. La idea era que su llegada aportara estabilidad a un vestuario convulso y ayudara al nuevo técnico, Roberto De Zerbi, a imponer una cultura de compromiso total. Que llegue gratis es un detalle, pero sigue pareciendo un fichaje innecesario. Nota: C

    Para Robertson: Decisión extraña. Se entiende que quisiera marcharse en enero: era suplente de un jugador irregular y buscaba minutos en la Premier antes del Mundial, algo que los Spurs le prometían. Finalmente fue titular más de lo esperado en la segunda vuelta, así que llega en buena forma a Norteamérica. Pero nunca tuvo opciones de quedarse en Anfield, pues el Liverpool nunca le ofreció renovar. Tenía otras opciones, como la Juventus, así que extraña que elija un club que apenas evitó el descenso. Quizá ahora lo ve más atractivo, porque De Zerbi puede mejorar al equipo en verano. Aun así, no creemos que vaya a jugar mucho más en Londres que la temporada pasada en Liverpool. Nota: C

    Mark Doyle

  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONAAFP

    29 de mayo: Anthony Gordon (del Newcastle al Barcelona, 80 millones de euros)

    El Newcastle cambió de estrategia. Retuvo a Alexander Isak el verano pasado hasta dejarlo marchar al Liverpool. Habría sido mejor cederlo antes, pues su agitación perjudicó al equipo. Ahora han vendido rápido a otro delantero descontento, Gordon, por una cifra fantástica. Es trabajador y versátil, pero nunca ha demostrado valer los 69 millones de libras que costó. El reto es reinvertir ese dinero con acierto, algo que ya fallaron con Isak, y atraer talento este verano. Los Magpies ya no pueden ofrecer la Champions League a posibles fichajes, y su pobre 12.º puesto en la Premier, sumado al deseo de Gordon de seguir a Isak y abandonar St. James’ Park, muestra que el club no es una amenaza seria para la élite inglesa bajo unos propietarios saudíes cada vez más desinteresados. Nota: B-

    Para el Barcelona: Una señal preocupante. El club, que llevaba tiempo sin poder invertir por sus problemas financieros, gastó 80 millones en Gordon apenas sanear sus cuentas. El internacional inglés debería ser una incorporación útil: puede jugar en cualquier posición de la delantera y es una máquina de presionar —a diferencia de Marcus Rashford—, así que es fácil entender por qué Hansi Flick dio luz verde a su fichaje. Es innegable que el Barça ha pagado de más. Es cierto que Gordon podría brillar en el Mundial y que marcó 10 goles en la Liga de Campeones esta temporada, pero seis fueron ante Qarabag y Union Saint-Gilloise, y la mitad de penalti. En la Premier marcó solo 12 goles en 60 partidos, cifra más cercana a su verdadera media. Aunque Gordon puede dar a Flick el extremo que busca y cobra menos que Rashford, había opciones más baratas, lo que indica que el Barça ha gastado de más. Nota: C+

    Para Gordon: El sueño cumplido. A pesar de su irregularidad en la Premier, sobre todo en los últimos dos años, por fin ficha por un grande. Él admitió que se ilusionó con el Liverpool de su infancia y que luego pareció cerca del Bayern. Sin embargo, los bávaros, como es lógico, se echaron atrás por el precio, y ahí radica el gran reto al que se enfrenta ahora Gordon. La posible llegada de Julián Álvarez le restaría protagonismo, pero seguirá bajo enorme presión para justificar su fichaje, pues el Barça no pagó 80 millones de euros por un jugador de reparto. Deberá ganarse un puesto en un equipo lleno de estrellas, y eso no es fácil. Basta ver a Rashford, prescindible pese a sus 28 goles y asistencias en su debut. Aun así, Gordon puede considerarse afortunado: pasa de jugar con Anthony Elanga a hacerlo junto a Lamine Yamal. Nota: A

    Mark Doyle