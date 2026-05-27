AFP
Traducido por
El Arsenal comunica a los clubes de la Premier League el precio de Gabriel Jesús ante el interés que despierta el delantero brasileño
El Arsenal fija el precio de venta del delantero brasileño
Según The Athletic, el Arsenal pide hasta 20 millones de libras (27 millones de dólares) por Gabriel Jesús. Varios clubes han preguntado por el delantero de 29 años y el club londinense ha fijado sus condiciones para venderlo y reajustar su ataque.
A pesar de sus cinco títulos de Premier League, el delantero vive un momento de incertidumbre en Londres, pues a un año de que venza su contrato el club sabe que este verano es casi la última oportunidad de obtener un buen dinero por el veterano internacional brasileño.
- Getty Images Sport
Lesiones y profundidad de la plantilla
El exjugador del Manchester City ha tenido una temporada difícil: se perdió gran parte por una grave lesión de rodilla sufrida a principios de 2025. Regresó en diciembre, marcó seis goles en 27 partidos —incluido el tanto decisivo contra el Crystal Palace en la última jornada—, pero le cuesta recuperar su lugar en el once.
Bajo las órdenes de Arteta, Jesús ha quedado detrás de Gyokeres y Havertz: solo ha sido titular en tres partidos de la Premier esta temporada. Su falta de continuidad también ha afectado su carrera internacional; su última aparición con la Seleção fue a finales de 2023.
Asuntos pendientes en el norte de Londres
A pesar de los rumores sobre su futuro, Jesús ha reiterado su deseo de triunfar en el Arsenal. Ante la posibilidad de dejar la Premier League, el delantero ha dejado claro su compromiso con el proyecto del Emirates Stadium y su negativa a fichar por equipos de ligas emergentes o regresar a Sudamérica por ahora.
En diciembre declaró: «La gente me pregunta: “¿Por qué no te vas a Arabia Saudí o vuelves a Brasil?”. Algún día me encantaría cerrar el círculo con el Palmeiras, pero no hoy. Siento que tengo asuntos pendientes en el Arsenal. No quiero irme».
- Getty Images Sport
Una figura clave para Arteta
Desde su llegada del Manchester City en 2022, junto a Oleksandr Zinchenko, a Jesús se le atribuye haber ayudado a cambiar la cultura y las expectativas del Arsenal. Su experiencia y mentalidad ganadora fueron clave para convertir al club en aspirante constante al título, lo que culminó con el título de la Premier League tras 22 años. En Londres mostró versatilidad al jugar en toda la línea de ataque.
En 123 partidos ha marcado 32 goles y dado 22 asistencias, cifras que reflejan su eficacia. Se espera que el Arsenal no lo venda a bajo precio antes de 2027, pero el interés de otros clubes podría forzar su traspaso este verano si se alcanza la valoración deseada.