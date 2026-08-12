Para el PSG: ¡Menudo premio gordo! Los campeones de Europa se frotarán las manos después de encontrar a alguien dispuesto a pagarles una suma de dinero tan ridícula por un jugador suplente que no fue titular en ni un solo partido de la Champions League la temporada pasada. Se suponía que Ramos, no lo olvidemos, era la respuesta al problema del PSG en la delantera, pero pasó la inmensa mayoría de su tiempo en el Parc des Prince sentado en el banquillo, ya que Luis Enrique encontró una solución mejor al convertir a Ousmane Dembele en un ‘falso nueve’, lo que no deja precisamente en buen lugar al portugués. Tampoco ayuda el hecho de que siga siendo el secundario de un Cristiano Ronaldo de 41 años a nivel internacional. Así que los mejores equipos del mundo no estaban precisamente haciendo cola para fichar a Ramos este verano, y desde luego no por unos absurdos 75 millones de euros. Sin embargo, con una operación sensacional, el PSG ha recaudado más de la mitad del dinero que necesitará para fichar a Yan Diomande, un jugador que sí mejorará su ataque. Nota: A+
Para el Milan: Alucinante, simplemente alucinante. Dejemos algo claro desde el principio: Ramos es un buen delantero. Mostró un gran potencial en el Benfica y demostró en el PSG que puede tener impacto saliendo desde el banquillo al marcar 45 goles en tres temporadas. Sin embargo, su precio no tiene ningún sentido, y menos aún para un Milan que no va precisamente sobrado de dinero. En consecuencia, aficionados, tertulianos y periodistas en Italia están ahora mismo intentando averiguar qué es exactamente lo que ha pasado aquí. Aunque este traspaso bien podría significar que Rafael Leao dejará pronto San Siro, el hecho de que Jorge Mendes esté implicado ha provocado inevitablemente numerosas teorías conspirativas, y también se ha señalado que el propietario del Milan, Gerry Cardinale, mantiene una buena relación con el presidente del PSG, Nasser Al-Khelaifi. Nadie sabe con certeza, sin embargo, por qué el Milan se sintió obligado a pagar una cifra récord en el club por Ramos. De nuevo, para dejarlo claro, sí creemos que marcará goles en la Serie A, sobre todo porque debería ofrecer todo lo que Ruben Amorim quiere de su ‘9’. Pero este es el fichaje más caro en Italia desde que el Inter fichó a Romelu Lukaku, y Ramos no ofrece ni de lejos la misma garantía en términos goleadores. Nota: D+
Para Ramos: Una oportunidad largamente esperada para que el eterno suplente pase a ser protagonista. Pensamos que, cuando Ramos firmó un hat-trick con el Portugal de Fernando Santos en el Mundial de 2022, había nacido una estrella. Sin embargo, en lugar de construir su ataque de Portugal en torno a un delantero centro con un potencial real, el sustituto de Santos, Roberto Martinez, optó por seguir con Ronaldo, frenando así a Ramos durante años. No obstante, también hay que decir que él no ha hecho un trabajo especialmente bueno a la hora de meter de verdad presión a Ronaldo y a Martinez. Ha sido una historia parecida en París, donde el consenso general es que, aunque el PSG contaba con una envidiable colección de delanteros fenomenales, Ramos no era uno de ellos. Era simplemente un buen recurso para sacar desde el banquillo, un revulsivo decente. Y, lo que es más importante, ahora tiene la oportunidad de cambiar ese relato. Ramos va a ser la punta de lanza de un nuevo Milan, que sigue siendo uno de los clubes más grandes del fútbol mundial. La presión para justificar su precio va a ser enorme, porque, aunque ya de por sí se trata de una cifra alta, es absolutamente gigantesca para un club de la Serie A. Te toca a ti, Goncalo: ha llegado el momento de demostrar lo que vales... Nota: A
Mark Doyle