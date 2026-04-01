Getty Images Sport
Traducido por
El apreciado exjugador del Brighton de Roberto De Zerbi ofrece su sincera opinión sobre las posibilidades del Tottenham de mantenerse en la Premier League bajo la dirección del nuevo entrenador
De Zerbi toma las riendas
El Tottenham confirmó el martes el nombramiento de De Zerbi, ofreciendo al exentrenador del Brighton un contrato a largo plazo en su lucha por evitar un descenso catastrófico a la Championship. El italiano llega a un club en plena crisis, ya que los Spurs se encuentran actualmente a solo un punto de los puestos de descenso tras una racha de resultados alarmante. A pesar de lo mucho que hay en juego a nivel económico y de que su contrato no incluye una cláusula de descenso, este fichaje se considera una importante declaración de intenciones.
- Getty Images Sport
El veredicto sobre la permanencia de Lallana
En declaraciones a talkSPORT Breakfast, Lallana expresó su absoluta convicción de que De Zerbi es el hombre adecuado para alejar al Tottenham de la zona de descenso, y reveló que algunos miembros de la plantilla de los Spurs ya le han pedido consejo sobre los métodos del italiano.
El excentrocampista del Brighton respondió así cuando le preguntaron si De Zerbi puede mantener a los Spurs en la categoría: «Sin duda alguna. No tengo ni la más mínima duda. Simplemente creo que tienen mucha, mucha suerte. De hecho, estoy un poco celoso. Estuve hablando con un jugador de los Spurs que me estaba sacando información sobre él. Sé que les espera una montaña rusa, pero una fantástica».
- Getty Images Sport
Se ha hecho una comparación con Klopp
Basándose en su amplia experiencia como jugador a las órdenes de Jürgen Klopp en el Liverpool, Lallana señaló una sorprendente similitud de carácter entre el alemán y De Zerbi, a pesar de sus filosofías tácticas opuestas. Lallana afirmó: «De hecho, siempre lo he comparado con Jürgen. Probablemente sea simplemente la pasión que ambos sienten por el fútbol. Creo que, en cuanto a táctica y forma de jugar, son completamente diferentes. Pero en cuanto al amor y la pasión por el fútbol, son exactamente iguales.
«Roberto es un hombre extremadamente inteligente. Sabe que no tiene tiempo para jugar de una determinada manera, con un estilo concreto. No es tan snob como para no entender eso. Sabe que tiene que salir al campo y motivar a un grupo de hombres. Por suerte para Roberto, quizá él no lo sepa, pero es uno de los entrenadores y personas más inspiradoras que hay, en mi opinión. Tras cinco minutos de su discurso en nuestra primera reunión cuando se incorporó al Brighton, ya estaba convencido. No tengo ninguna duda de que sería capaz de emular eso en el Tottenham».
- Getty/GOAL
Un duro debut en Wearside
De Zerbi se enfrentará a una prueba inmediata de su capacidad para mantener al equipo en la categoría cuando lleve a su equipo a enfrentarse al Sunderland en el Stadium of Light el 12 de abril. El italiano deberá esperar seis días para debutar como local en el norte de Londres, donde un partido de alto riesgo contra su antiguo club, el Brighton, pondrá a prueba aún más su capacidad para motivar al equipo en esta decisiva recta final de la Premier League.