Goal.com
En directo
+18 | Contenido Comercial | Se aplican Términos y Condiciones | Juega Responsablemente | Principios editoriales
Live Scores, Stats, and the Latest News
Real Madrid CF v Atletico de Madrid - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

Traducido por

El apodo de «el pájaro» y la voz de Mickey Mouse... Valverde: «Preveía que me despedirían del Real Madrid por culpa de Luca Zidane»

Mallorca vs Real Madrid
Mallorca
Real Madrid
Primera División
F. Valverde
L. Zidane
Álvaro Morata
España
Uruguay
Argelia

El astro uruguayo se siente cohibido al inicio de su andadura con el Real Madrid

Fede Valverde está viviendo uno de los mejores momentos de su carrera futbolística, como capitán del Real Madrid y de la selección de Uruguay, y todo le va de maravilla en este 2026.

Valverde está viviendo una nueva experiencia con el entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, lo que añade más emoción a una de sus mejores temporadas con la camiseta del Real Madrid.

Valverde abrió su corazón en una entrevista imperdible en el podcast «Terrapia Picante», según informó el diario español «Marca».

  • De pájaro a halcón

    Valverde comenzó su intervención recordando los inicios de su carrera futbolística y dijo: «Siempre estaba de un lado para otro. Uno de los entrenadores me puso el apodo de “el pajarito”. A mi padre no le gustaba ese apodo, pero era el único que no se daba cuenta. Ahora me llaman “el halcón”, porque me he vuelto más agresivo. Pero sigo siendo el pajarito».

    Y añadió: «Luego llegó el Real Madrid, una oferta que no se podía rechazar, que me hizo sentir una especie de distanciamiento incluso estando en el Castilla. Fue muy incómodo, me derrumbé. Pensé: “No sé qué hago aquí”».

    Y continuó: «Cuando llegué al aparcamiento, me di cuenta de que mis compañeros del Castilla tenían coches de lujo, mientras que yo apenas podía permitirme uno decente, y eso que ya jugaba en primera división con el Peñarol. Empecé a pensar: “¿En qué me estoy metiendo?”».

    Y añadió: «Entré en el vestuario y empecé a ver marcas de ropa carísimas, y no me apetecía quitarme la ropa, o me la quitaba rápidamente para que no me vieran. Fue un auténtico shock».


    • Anuncios

  • Lesión de Luca Zidane

    Valverde continuó con sus declaraciones: «En el campo de Valdibebas, la situación fue totalmente diferente. Allí, la enorme potencia de mis disparos provocó algunas lesiones».

    Y añadió riendo: «Les lesioné a uno o dos porteros. Le lesioné el hombro a Luca Zidane (portero de la selección de Argelia). Me sentí muy frustrado, pensé que me iban a expulsar. Le había lesionado al hijo de Zidane».

    Y continuó: «Algunos porteros resultaron lesionados por mis disparos. Lesiones en el hombro, en su mayoría. Tengo las piernas muy delgadas, no sé de quién las he heredado».

  • La voz de Mickey Mouse

    Hace un tiempo se hizo viral un vídeo del futbolista uruguayo durante su etapa en el Atlético de Peñarol, cuando tenía unos 17 años, en el que aparece justo después de un partido, en una breve entrevista, y en el que destaca notablemente su voz, lo que llevó a los usuarios de las redes sociales a hacer bromas y comparaciones, comentando que se parecía a la de Mickey Mouse.

    El jugador comenzó diciendo: «Ah, sí, fue increíble. Nunca lo olvidaré, igual que los tres goles», en referencia al hat-trick que marcó contra el Manchester City en el partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones de esta temporada.

    Y añadió: «De hecho, ya tenía problemas con la voz. Cuando hablaba, sentía molestias en la garganta, y siempre me recomendaban operarme».

    Y continuó: «Visité a muchos especialistas y todos me dijeron que necesitaba una operación, pero en aquel momento no pude resolver el problema por motivos económicos».

    Y añadió: «Éramos una familia modesta y no teníamos dinero suficiente para una operación de la noche a la mañana. Pensábamos que era algo propio de la adolescencia y que mejoraría, pero nunca mejoró. No sé cuándo mejoró, pero en aquel momento no mejoró. Ahora ha mejorado, gracias a Dios, pero en aquel momento lo pasé mal».

    Valverde también reconoció que la difusión del vídeo le afectó en aquel momento, y dijo: «Después de aquel día, sufrí porque la gente no sabe lo que hay detrás, y al final, eso es un problema. Ahora es gracioso, y me río de ello, pero entonces solo era un niño».

    Y continuó: «Eso me llevó a pasar muchos años sin atreverme a hablar en grupos con gente que no conocía, porque sabía que tenía esa deficiencia. Me sentía muy avergonzado por esa deficiencia».


  • Imagen de Morata

    La imagen de la entrada de Valverde a Álvaro Morata (por entonces delantero del Atlético de Madrid), que se encontraba solo ante la portería, en el Superderbi español sigue grabada en la memoria de muchos.

    Valverde fue expulsado en aquel momento, pero el Real Madrid ganó, y sobre ello comentó Valverde: «Es una imagen no apta para niños. Pero en ese momento sentí que tenía que arriesgarme por el equipo».

    Y añadió: «Sabía que me expulsarían. Perdí los nervios, pero hice lo que tenía que hacer. Solo pensaba en que el Real Madrid tenía que ganar. Soy de Sudamérica, y los sudamericanos somos impulsivos».


Primera División
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
Girona crest
Girona
GIR
Primera División
Mallorca crest
Mallorca
MLL
Rayo Vallecano crest
Rayo Vallecano
RAY