AFP
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El agente del delantero del Inter de Milán desvela los detalles de un posible fichaje por el Arsenal este verano
Las negociaciones del Arsenal llegan a un punto muerto
Según informaciones de Sport Witness y Radio CRC, el interés del Arsenal por Esposito se ha estancado. El joven delantero, que pasó dos años muy productivos cedido en el Spezia Calcio, donde marcó 22 goles, se ha integrado con éxito en los planes del primer equipo de Cristian Chivu esta temporada. Según se informa, Arteta encargó al director Andrea Berta que estudiara la posibilidad de fichar al delantero, cuya fuerza física y dominio del juego aéreo lo convierten en un jugador único. Sin embargo, tanto el director general del Inter, Giuseppe Marotta, como el agente del jugador han desmentido públicamente los rumores de que el equipo del norte de Londres pudiera llevarse al canterano del San Siro este verano.
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El agente se compromete a seguir durante diez años
En declaraciones a Radio CRC, el agente Mario Giuffredi se mostró rotundo respecto a la fidelidad de su cliente al gigante italiano. Desmintiendo los rumores sobre el Arsenal, Giuffredi afirmó: «¿El Arsenal tras Pio Esposito? Está feliz en el Inter, está enamorado del Inter y será el futuro de los nerazzurri durante los próximos 10 años».
Esta postura concuerda con la estrategia a largo plazo del Inter, especialmente después de que el club renovara al jugador de 20 años con un nuevo contrato en abril de 2025. El acuerdo, que se extiende hasta 2030, otorga al equipo de la Serie A el control total sobre el futuro del jugador, acabando de hecho con las esperanzas del Arsenal de realizar un fichaje oportunista.
El aumento de la valoración refleja el potencial
El ascenso de Esposito ha hecho que su valor de mercado se dispare desde los modestos 3 millones de euros que tenía cuando se produjo su primera cesión hasta los 35 millones de euros (40 millones de dólares/30 millones de libras) actuales, el máximo de su carrera. Aunque en ocasiones le ha costado materializar las ocasiones esta temporada —ha fallado 11 «grandes ocasiones»—, sus estadísticas subyacentes apuntan a un jugador con un potencial de élite. Unos goles esperados (xG) de 4,87 y ocho goles en todas las competiciones hasta la fecha demuestran que es un jugador que se coloca constantemente en las posiciones adecuadas. Para el Arsenal, el interés representaba el deseo de invertir en un delantero «de proyecto», pero el Inter lo ve como el heredero de su actual línea de ataque, lo que hace que cualquier posible negociación resulte increíblemente cara.
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Arteta busca delanteros suplentes
El Arsenal debe buscar ahora en otra parte un «número nueve» de talla mundial, después de que el fichaje de Esposito pareciera haberse bloqueado. El jugador está centrado en terminar su temporada revelación a las órdenes de Chivu y en mejorar su capacidad goleadora. El Inter se mantiene firme y es poco probable que acepte ofertas a menos que superen con creces su valoración. A medida que se acerca el verano, los Gunners podrían recurrir a opciones más consolidadas, mientras que Esposito se prepara para afianzar su puesto en el proyecto a largo plazo de los nerazzurri.
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