El agente del delantero del Inter de Milán desvela los detalles de un posible fichaje por el Arsenal este verano

En declaraciones a Radio CRC, el agente Mario Giuffredi se mostró rotundo respecto a la fidelidad de su cliente al gigante italiano. Desmintiendo los rumores sobre el Arsenal, Giuffredi afirmó: «¿El Arsenal tras Pio Esposito? Está feliz en el Inter, está enamorado del Inter y será el futuro de los nerazzurri durante los próximos 10 años».

Esta postura concuerda con la estrategia a largo plazo del Inter, especialmente después de que el club renovara al jugador de 20 años con un nuevo contrato en abril de 2025. El acuerdo, que se extiende hasta 2030, otorga al equipo de la Serie A el control total sobre el futuro del jugador, acabando de hecho con las esperanzas del Arsenal de realizar un fichaje oportunista.