El agente de Scott McTominay se espera en Italia, mientras el Nápoles presiona para renovar su contrato en medio de rumores sobre su regreso a la Premier League

Marzo será un mes decisivo para el futuro del escocés, ya que sus representantes tienen previsto llegar a Nápoles para mantener conversaciones formales. Según las informaciones, el club ya ha expresado su claro deseo de ampliar su contrato actual, que expira en 2028. Se dice que McTominay se siente «como un dios» en Nápoles, lo que supone un contexto positivo para las próximas negociaciones.

La noticia llega en medio de rumores persistentes de que varios clubes ingleses están siguiendo de cerca su situación. Sin embargo, el propio jugador se ha pronunciado recientemente al respecto: «Mi agente no ha hablado con nadie sobre mi futuro. Solo habla conmigo y con el club. No ha dicho nada a los periódicos. Estoy muy feliz aquí y, por lo que a mí respecta, soy jugador del Nápoles; es en lo único en lo que pienso. El futuro es muy importante y me veo en el Nápoles durante mucho tiempo».