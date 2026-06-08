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El agente de Julián Álvarez rompe su silencio sobre los sensacionales rumores de fichaje por el Real Madrid, mientras se intensifica la pugna por hacerse con los servicios del delantero del Atlético de Madrid
El agente se pronuncia sobre los rumores sobre el Bernabéu
El fútbol se sacude por rumores: Álvarez podría protagonizar un traspaso local. Tras la reelección de Pérez como presidente del Real Madrid, crecen las especulaciones sobre un fichaje «galáctico»; muchos apuntan al delantero del Atlético como el misterioso objetivo de 150 millones de euros.
Sin embargo, su agente, Fernando Hidalgo, ha salido al paso de los rumores.
Y respondió con claridad: «No tenemos información al respecto ni nadie se ha puesto en contacto con nosotros».
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La búsqueda de un nuevo «galáctico»
Tras brillar en la Premier League y en escena internacional, el argentino es el candidato ideal para liderar la delantera de un gigante europeo en la próxima década.
Los rumores se han avivado por el deseo de Pérez de fichar a una estrella joven, consolidada y que juegue fuera de la Premier.
Aunque el Atlético no quiere perder a su estrella ante su máximo rival, las cifras que se manejan indican que una oferta formal podría poner a prueba la determinación de la directiva del Metropolitano.
El Barcelona también está en la pugna
El Real Madrid no es el único equipo que sigue al jugador de 24 años; el Barcelona también lo vigila como posible sucesor de sus delanteros. La idea de un pulso entre ambos en el Clásico por Álvarez añade más emoción a una ya compleja saga de fichajes.
Aunque el agente asegura que no hay negociaciones formales, no cierra la puerta a un fichaje futuro.
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Aumenta la presión sobre el Atlético
Para el Atlético, el revuelo en torno a su estrella llega en un momento complicado, justo cuando el equipo busca construir una plantilla capaz de luchar por los grandes títulos. Perder a Álvarez, ya sea a manos del Real Madrid o del Barcelona, supondría un duro golpe para los planes de Diego Simeone, y, según se informa, el club solo estaría dispuesto a dejarlo marchar por al menos 150 millones de euros.
A medida que se acerca el mercado de verano, el escrutinio sobre Álvarez crecerá. Aún no se sabe si es realmente el jugador de 150 millones que busca Pérez, pero el silencio de su entorno se ha roto, dejando la puerta abierta a nuevos capítulos en lo que ya es la noticia más importante del fútbol español.