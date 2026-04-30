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El agente de Enzo Fernández responde tras la publicación de un vídeo en el que se ve al jugador del Chelsea saludando a Jude Bellingham en Madrid
El agente aclara las visitas a Madrid
Javier Pastore, exestrella del París Saint-Germain y ahora representante de Fernández, ha desmentido que su cliente presione para fichar por el Madrid. Los rumores crecieron tras publicarse fotos en redes del jugador en el Open de Madrid junto a sus compañeros del Chelsea Marc Cucurella y Joao Pedro, donde también saludó a Bellingham. Esto sucede un mes después de que el Chelsea lo sancionara por un supuesto comportamiento poco profesional y una posible insinuación de traspaso.
En declaraciones al diario AS, Pastore aclaró: «Se habla mucho, pero no está pasando nada. Está centrado en terminar la temporada con fuerza en el Chelsea». Y añadió: «Hizo algunos comentarios que quizá no fueron los más acertados, pero no dijo nada fuera de lo normal. Simplemente habló de Madrid, que le gusta mucho».
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Compromiso con el proyecto del Chelsea
A pesar del atractivo del Santiago Bernabéu, Pastore insistió en que sus visitas son personales, no profesionales. Recordó que el campeón del Mundial 2022 tiene fuertes lazos con la ciudad que no implican un traspaso. «Siempre que tiene libre, viene a Madrid porque yo estoy aquí y tiene amigos», añadió el agente. «Eso es todo».
Además, afirmó que el jugador se mantiene profesional pese a sus diferencias con la directiva y que su prioridad es cerrar bien la temporada en el Chelsea y brillar en el Mundial. Sobre el futuro, prefirió no cerrar puertas, pero aclaró que ahora está concentrado en la final de la FA Cup con los ‘Blues’.
Versatilidad y valor táctico
El papel del argentino en Stamford Bridge ha evolucionado mucho con distintos entrenadores, lo que, según Pastore, lo hace valioso para cualquier equipo de élite. «Ha jugado en varias posiciones. En los últimos dos años, su papel ha cambiado bastante», apuntó Pastore al explicar cómo encajaría Fernández en el Real Madrid.
«Con Enzo Maresca jugaba más adelantado, mientras que con Liam Rosenior actuaba como mediocampista defensivo», agregó. «En la selección argentina también ha jugado como un ocho más adelantado, sumándose al ataque y marcando goles. Sus últimas temporadas, llenas de asistencias y tantos, hacen que los técnicos lo vean más como un jugador ofensivo, aunque puede cumplir sin problemas en ambos roles».
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La incertidumbre sobre los planes para el verano
Las palabras del agente calman a la afición del Chelsea, pero los informes indican que el club lo vendería ante una oferta alta. Fichado del Benfica en 2023 por 106,8 millones de libras, Fernández sigue siendo uno de los futbolistas más caros de la historia. Según se informa, el Chelsea pediría un precio elevado por un jugador cuyo contrato dura hasta junio de 2032.
El técnico interino Calum McFarlane elogió la resistencia del centrocampista tras su gol de la victoria contra el Leeds en la semifinal de la FA Cup: «Cuando la táctica falló y el Leeds dominaba, él fue un luchador y un guerrero». «En esos momentos no necesitamos un plan perfecto, porque él corre, compite, va al balón y anima a los compañeros. Eso fue decisivo en el partido».