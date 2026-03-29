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Dusan Vlahovic JuventusGetty Images
Gianluca Minchiotti

Traducido por

El agente Andrea D'Amico: «En la Juventus, Vlahovic vuelve a ser el delantero centro, pero luego se necesitan 4 o 5 fichajes de peso»

Juventus
Fichajes

El conocido agente habla sobre el próximo mercado de fichajes del club bianconero

Andrea D'Amico, agente histórico de muchos campeones del fútbol italiano, habla sobre la Juventus ante los micrófonos de Tuttosport. A continuación, los fragmentos más interesantes.


¿Es la renovación de Spalletti con la Juventus la mejor noticia para el mercado de fichajes de la Juventus?

«Por supuesto que sí. La Juve ha cambiado demasiado en los últimos años, y en el fútbol moderno la primera operación del mercado siempre es la estabilidad técnica. La renovación de Luciano Spalletti marca una dirección clara: identidad, jerarquías, ideas. Cuando tienes un entrenador fuerte y reconocido, incluso el mercado se vuelve más sencillo».


¿De cuántos jugadores podría necesitar para la próxima temporada?

«No hace falta una revolución. Se necesitan 4 o 5 fichajes de verdad, bien dirigidos. La Juve ya tiene una base importante, pero ahora hay que subir el nivel medio e incorporar calidad en las posiciones clave».

  • Dénos algunos ejemplos.

    «Un portero fiable, un defensa que dirija, un centrocampista que marque el ritmo. Y un delantero que marque goles».


    ¿Vlahovic?

    «Yo empezaría por Dusan Vlahovic: está volviendo a ser una pieza clave en el proyecto y su renovación también va en esa dirección».


    Las posiciones por las que, en su opinión, debería empezar de nuevo la Juventus.

    «Le daré dos, para que no nos equivoquemos. Empezaría por un centrocampista moderno, de área a área, que tenga velocidad y calidad».


    ¿Se encuentran?

    «Hoy en día es el puesto más difícil de encontrar».


    ¿Y el otro?

    «Un delantero, joven pero ya “agresivo”. De esos que ven la portería antes que los demás».


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