El AC Milan podría fichar al extremo del West Ham, valorado en 35 millones de libras, tras el descenso del club londinense

El Milan ha sondeado al extremo del West Ham, Summerville, y considera presentar una oferta formal de cara a la prevista remodelación de este verano en San Siro, según TEAMtalk. El holandés fue uno de los destacados del West Ham a pesar de la decepcionante temporada del club. Su buen rendimiento en la segunda vuelta atrajo el interés de varios equipos europeos, y ahora el Milan se suma a la pugna por su fichaje.

Cerró la campaña con cinco goles y dos asistencias en sus últimos 16 partidos de Premier, lo que le abrió las puertas de la convocatoria de Países Bajos para el Mundial, aunque aún no había debutado con la absoluta; su estreno con la Oranje llegó en la derrota por 1-0 ante Argelia.