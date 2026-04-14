El AC Milan planea intercambiar a Santiago Giménez para fichar a Moise Kean, estrella de la Fiorentina valorada en 52 millones de euros

El Milan quiere fichar a Kean, pero la directiva rossonera ve un obstáculo: su cláusula de rescisión de 52 millones de euros, cantidad que el club no desea pagar en efectivo.

Como su valor de mercado no ha subido mucho en el último año, el club busca una opción más barata.

Para acortar esa brecha, el Milan ofrece un intercambio de jugador más dinero. Según informes, el club incluiría al internacional mexicano Giménez más entre 10 y 15 millones de euros en efectivo para convencer a la Fiorentina.