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Mohamed Saeed

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El AC Milan planea intercambiar a Santiago Giménez para fichar a Moise Kean, estrella de la Fiorentina valorada en 52 millones de euros

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M. Kean
S. Gimenez

El AC Milan busca una solución creativa para reforzar su ataque y planea fichar al delantero de la Fiorentina, Moise Kean. Para ello, incluiría a Santiago Giménez en la operación con el fin de reducir el coste del traspaso.

  • Allegri señala a Kean como objetivo prioritario

    Según medios italianos, Massimiliano Allegri quiere fichar al delantero italiano Kean para reforzar el ataque del AC Milan la próxima temporada.

    Ya coincidieron en la Juventus y Allegri considera que el delantero de 26 años tiene el perfil ideal para liderar el ataque en San Siro.

    Kean, dispuesto a mudarse a la capital de la moda, podría dejar Florencia tras la probable eliminación de la Fiorentina en la Liga de Conferencias a manos del Crystal Palace.

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  • Santiago Gimenez MilanGetty Images

    Los obstáculos económicos de una cláusula de rescisión

    El Milan quiere fichar a Kean, pero la directiva rossonera ve un obstáculo: su cláusula de rescisión de 52 millones de euros, cantidad que el club no desea pagar en efectivo.

    Como su valor de mercado no ha subido mucho en el último año, el club busca una opción más barata.

    Para acortar esa brecha, el Milan ofrece un intercambio de jugador más dinero. Según informes, el club incluiría al internacional mexicano Giménez más entre 10 y 15 millones de euros en efectivo para convencer a la Fiorentina.

  • Giménez busca un nuevo comienzo

    Santiago llegó al Milan con grandes expectativas, pero su primera temporada en Italia ha sido decepcionante. El exjugador del Feyenoord ha tenido dificultades para adaptarse a las exigencias tácticas de Allegri y no ha logrado ser titular.

    Un fichaje por la Fiorentina podría relanzar su carrera en un entorno con menos presión.

    Para la Fiorentina, fichar a un goleador contrastado como Giménez resulta atractivo en su proceso de reconstrucción. No obstante, las elevadas pretensiones salariales del delantero y el interés de clubes de la Premier League podrían llevarle a Inglaterra en vez de quedarse en Italia.

  • Massimiliano Allegri MilanGetty Images

    Las negociaciones están en una fase inicial.

    Si se concreta, el traspaso reorganizará el ataque de la Serie A. El Milan daría a Allegri un jugador de confianza, mientras que la Fiorentina renovaría una delantera irregular. Todo depende de que Giménez acepte mudarse a Florencia.

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