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El AC Milan estudia fichar gratis al defensa del Real Madrid David Alaba, mientras su agente, Pini Zahavi, negocia
El Milan inicia las conversaciones para fichar a Alaba.
El Milan ha hablado con el agente Zahavi para reforzar la plantilla. Las primeras conversaciones se centraron en Robert Lewandowski, pero sus pretensiones salariales superan el presupuesto del club. Ahora la atención se ha desplazado hacia otro de los jugadores de Zahavi.
Ahora Alaba, defensa que acaba contrato con el Real Madrid, aparece como opción. El jugador de 33 años, con un palmarés lleno de títulos con el Bayern de Múnich, evalúa sus alternativas para lo que podría ser su último gran fichaje. MilanLive indica que el Milan ve la situación como una oportunidad de mercado.
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No hay citas textuales, pero se habla de la reunión con Zahavi.
La directiva del Milan y Zahavi se reunieron en Casa Milan. Aunque Lewandowski entró en las conversaciones, sus exigencias económicas desviaron el interés hacia Alaba.
El club ve en el austriaco un defensa experimentado y versátil que puede actuar de central, lateral izquierdo o mediocentro, roles que seducen a Massimiliano Allegri. Fichar a un jugador de su nivel sin pagar traspaso resulta muy atractivo para la directiva.
Se consideran la experiencia y el riesgo.
En el Madrid, el futuro de Alaba sigue incierto: no hay indicios de que el campeón de España vaya a renovarle. Para el Milan, ficharlo significaría sumar experiencia y títulos a su plantilla.
No obstante, preocupa su reciente historial de lesiones: ha estado mucho tiempo de baja las últimas temporadas, y se duda sobre su disponibilidad en una campaña exigente en la Serie A y en Europa.
- AFP
La clasificación para la Liga de Campeones podría ser decisiva para el fichaje.
Las consideraciones económicas serán clave para el interés del Milan en el jugador. Aunque el defensa llegaría como agente libre, su salario es elevado. Por eso, clasificar a la próxima Liga de Campeones resulta crucial: los ingresos extra darían al club mayor flexibilidad salarial.
Actualmente Milan es tercero en la Serie A con 67 puntos en 35 jornadas, solo tres por encima de la Roma, quinta.