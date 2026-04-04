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«El 99 % de los jugadores no marcarían ese gol»: Nils Petersen critica a Julian Nagelsmann y elogia a Deniz Undav

Bundesliga
VfB Stuttgart vs Borussia Dortmund
VfB Stuttgart
Borussia Dortmund
D. Undav

El caso Undav está caldeando los ánimos y sigue dando que hablar. La estrella del VfB cuenta con el apoyo de un exdelantero.

Deniz Undav y el tema no deja de dar que hablar. El tema más candente en estos momentos en torno a la selección alemana y una posible alineación titular para el Mundial de este verano también estuvo presente en los días previos a la jornada de la Bundesliga del sábado. Con Nils Petersen, un exdelantero se ha posicionado claramente del lado del delantero del VfB Stuttgart.

  • «Probablemente al seleccionador nacional Julian Nagelsmann le salgan úlceras de estómago mientras ve el partido», afirmó Petersen en su papel de experto de la Bundesliga en el servicio de streaming DAZN. No cree que Nagelsmann sea «el mayor admirador de Deniz Undav».

    Para Petersen, Undav es la primera opción como delantero centro. «Soy fan del número nueve, me gusta que haya alguien que domine el área», dijo el jugador de 37 años, que militó en la Bundesliga como delantero del Energie Cottbus, el Bayern de Múnich, el Werder Bremen y el SC Friburgo.

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  • Germany v Ghana - International FriendlyGetty Images Sport

    Petersen: El gol de Ghana, un ejemplo de la inteligencia de Undav

    Según Petersen, lo que más destaca de Undav es su habilidad como delantero de área. Además, el jugador de 29 años es un «magnífico asistente para Wirtz, Musiala y los jugadores que lo necesitan».

    Undav dio una lección magistral esta semana, cuando marcó el gol de la victoria por 2-1 en el partido amistoso disputado en Stuttgart.

    «Es muy inteligente», elogió Petersen. «Si nos fijamos en el gol contra Ghana: el 99 % de los jugadores están en fuera de juego, él no. El 99 % no marca en esa situación, él sí».

    A pesar del gol que dio la victoria a Alemania, Undav recibió después críticas de Nagelsmann y la valoración de que su papel de comodín de cara al Mundial probablemente no cambiará.

  • Deniz UndavIMAGO / STEINSIEK.CH

    Solo Harry Kane es más goleador que Deniz Undav

    Con 18 goles y 5 asistencias en 23 partidos de la Bundesliga, Undav es, con diferencia, el delantero alemán más peligroso, solo superado por Harry Kane, del Bayern de Múnich. En todas las competiciones, Undav suma 36 participaciones en goles (23 goles y 13 asistencias) en 38 partidos oficiales con el VfB.

    Con la selección alemana, ha marcado cuatro goles en siete partidos, con una media de 40 minutos por encuentro.

    A pesar de todas las críticas, Petersen también mostró comprensión hacia el seleccionador nacional. «Todo el mundo tiene tipos de jugadores que le gustan y otros que no le gustan tanto. Quizá Nagelsmann vea otros tipos de jugadores, como Havertz o Woltemade. Pero no puede pasar por alto a Undav, porque marca goles».

  • Selección alemana: estadísticas de rendimiento de los delanteros alemanes


    Nombre

    Partidos jugados

    Goles

    Asistencias

    Minutos

    Deniz Undav

    38

    23

    13

    2921

    Kai Havertz

    14

    3

    2

    524

    Serge Gnabry

    34

    10

    10

    1846

    Nick Woltemade

    48

    11

    5

    3017

    Leroy Sané

    35

    6

    8

    2746

    Florian Wirtz

    41

    6

    9

    2963

    Kevin Schade

    32

    7

    3

    2500


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