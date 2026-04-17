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Yosua Arya

Traducido por

Eduardo Camavinga pide perdón a la afición del Real Madrid tras la costosa tarjeta roja en la derrota ante el Bayern de Múnich en la Liga de Campeones

E. Camavinga
Real Madrid
Bayern Múnich vs Real Madrid
Bayern Múnich
Liga de Campeones

Eduardo Camavinga se ha disculpado ante la afición del Real Madrid tras su expulsión en la derrota contra el Bayern de Múnich en la Liga de Campeones. El centrocampista francés asumió su responsabilidad tras la eliminación en cuartos de final, ya que su expulsión resultó decisiva en una noche caótica en Múnich.


  • La tarjeta roja resulta decisiva en una dramática derrota

    Camavinga vivió una noche difícil: el Real Madrid cayó eliminado en cuartos de final de la Liga de Campeones ante el Bayern de Múnich. El Madrid perdió 4-3 en el Allianz Arena y 6-4 en el global de la eliminatoria. El centrocampista francés fue expulsado en los últimos minutos, dejando a su equipo con diez en un momento clave.

    Con un hombre más, el Bayern aprovechó para marcar dos goles en los últimos minutos, obra de Luis Díaz y Michael Olise, y sellar su pase a semifinales. Tras el partido, la expulsión acaparó las críticas de la prensa española, que culpó a la falta de disciplina de Camavinga de desorganizar la defensa madridista en su momento más delicado.

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    Camavinga pide perdón a sus compañeros y a la afición

    Tras la derrota, Camavinga reconoció su error en redes sociales: «Asumo mi responsabilidad. Pido perdón a mi equipo y a todos los madridistas. Gracias por vuestro apoyo. Hala Madrid, siempre».

  • Arbeloa critica la decisión del árbitro

    Álvaro Arbeloa, jugador del Real Madrid, afirmó que el árbitro Slavko Vincic le mostró la segunda amarilla solo tras presiones del Bayern.

    “Nadie entiende esa expulsión; es injusta y molesta. Creo que el árbitro le mostró la tarjeta porque no se dio cuenta de que ya tenía una amarilla y los jugadores del Bayern tuvieron que decírselo; además, ni siquiera era falta. O el árbitro nunca jugó al fútbol o no sé, pero es aún peor que no supiera que el jugador ya tenía una tarjeta».

  • Bayern Real Madrid CamavingaGetty

    La atención se centra ahora en la campaña nacional

    El Real Madrid se centra en La Liga, donde es segundo, a nueve puntos del líder, el Barcelona. Su próximo rival será el Alavés el martes. Camavinga buscará recuperarse y ayudar al equipo a alcanzar al Blaugrana.

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