Ederson, uno de los pocos fichajes acertados del Manchester United, ya que los «Diablos Rojos» consiguen un sustituto a la medida de Casemiro: GOAL valora los fichajes más importantes del mercado de verano de 2026

Para el Newcastle: un cambio de estrategia revelador. El club luchó por retener a Alexander Isak el verano pasado, pero al final le dejó fichar por el Liverpool. Habría sido mejor dejarle marchar cuanto antes, pues su incertidumbre perjudicó a Eddie Howe y a la plantilla. Ahora han vendido rápido a otro delantero descontento, y por una gran suma. Gordon es trabajador, talentoso y versátil, pero nunca ha demostrado en el club o en su selección valer 69 millones de libras. El reto ahora es invertir ese dinero con cabeza, porque ya malgastaron lo que recibieron por Isak y atraer talento este verano no será fácil. Los Magpies ya no pueden ofrecer Champions a los nuevos fichajes; su 12.º lugar en la Premier y el deseo de Gordon de seguir a Isak muestran que el club no asusta a la élite inglesa bajo dueños saudíes cada vez más desinteresados. Nota: B-

Para el Barcelona: Una señal preocupante. El club culé, limitado por sus problemas económicos y las normas de La Liga, gastó 80 millones en Gordon apenas sanear sus cuentas. El internacional inglés debería ser una incorporación útil: puede jugar en cualquier posición de la línea de tres delanteros y es una máquina de presionar —a diferencia de Marcus Rashford—, así que es fácil entender por qué Hansi Flick dio luz verde a su fichaje. Es cierto que un buen Mundial podría justificar la inversión y que marcó 10 goles en la última Champions, pero seis fueron ante Qarabag y Union Saint-Gilloise, y la mitad de penalti. En sus últimos 60 partidos de Premier solo marcó 12 goles, cifra más cercana a su verdadera media. Aunque aportará trabajo y sueldo moderado, había opciones más baratas. Nota: C+

Para Gordon: el sueño cumplido. A pesar de su irregularidad en la Premier, el inglés por fin ficha por un grande. Admitió que los rumores sobre el Liverpool, su equipo de la infancia, le distrajeron, y que luego pareció cerca del Bayern. Sin embargo, los bávaros, como es comprensible, se echaron atrás ante el precio de venta, y ahí radica el gran reto al que se enfrenta ahora Gordon. La posible llegada de Julián Álvarez le restaría protagonismo, pero seguirá bajo presión para justificar su fichaje, porque el Barça no ha pagado 80 millones de euros por un jugador de rol secundario. Deberá ganarse la titularidad en un plantel de estrellas, y eso no será fácil. Basta ver el caso de Rashford, hoy prescindible pese a sus 28 goles y asistencias en su debut. Aun así, Gordon seguramente se siente afortunado: pasa de jugar con Anthony Elanga a compartir once con Lamine Yamal. Nota: A

Mark Doyle