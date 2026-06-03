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Ederson Man Utd GFXGetty/GOAL
Tom Maston,Mark Doyle y Krishan Davis

Traducido por

Ederson, uno de los pocos fichajes acertados del Manchester United, ya que los «Diablos Rojos» consiguen un sustituto a la medida de Casemiro: GOAL valora los fichajes más importantes del mercado de verano de 2026

Opinion
Manchester United
Ederson
Barcelona
A. Gordon
Newcastle
Atalanta
Premier League
Primera División
Serie A
FEATURES

Para muchos aficionados al fútbol, el verano es la época más esperada, no solo por el Mundial cada cuatro años, sino porque el final de la temporada significa una cosa: ¡es hora de fichajes! El mercado de 2026 promete ser frenético, con grandes estrellas preparando traspasos millonarios antes del 1 de septiembre.

Algunos fichajes benefician a todos, pero en otros algún club o jugador se pregunta qué habría pasado con otra decisión en la mesa de negociaciones.

Por eso, en GOAL calificamos cada fichaje a medida que se concreta, para que sepas quién gana y quién pierde antes incluso de la presentación oficial del jugador.

Consulta todas nuestras valoraciones y déjanos tu opinión en los comentarios.

  • Ederson Man Utd GFXGetty/GOAL

    2 de junio: Ederson (del Atalanta al Manchester United, 35 millones de libras)

    Para el Atalanta es otra muestra de su brillante modelo de negocio: fichó a Ederson a la Salernitana en 2022 por unos 23 millones de euros y ahora podría casi duplicar esa cifra con las cláusulas al venderlo al United tras cuatro años de gran rendimiento, incluido un histórico título en la Europa League. Reemplazarlo no será fácil, pero así funciona el modelo del club: fichar, pulir y vender. El Atlético también lo quería, pero el Atalanta no bajó el precio y el United acabó pagándolo por un jugador con solo un año de contrato. Trabajo excelente de uno de los mejores equipos de fichajes. Nota: A

    Para el United: fichaje sensato para un club dado a compras temerarias. Tras la despedida de Casemiro, el United buscaba otro centrocampista y fichó a un brasileño especialista en recuperar balones que también sabe jugar. El valor de Ederson bajó algo en el último año —por eso no está en la convocatoria de Carlo Ancelotti para el Mundial y Casemiro sí—. Sin embargo, su bajón se relaciona más con la partida de Gian Piero Gasperini, pues antes era el eje del Atalanta que venció al Bayer Leverkusen de Xabi Alonso en la final de la Europa League 2024. Entonces se le relacionaba con Liverpool y Manchester City; si recupera ese nivel, puede formar un dúo sólido con Kobbie Mainoo. Quizá no sea el Casemiro de sus mejores días, pero supera con creces a Manuel Ugarte. Nota: B+

    Para Ederson: el gran fichaje que merecía. Llevaba tiempo deseando jugar en la Premier, y allí podrá demostrar sus cualidades: recuperación, conservación de balón y llegada al área. Algunos podrían decir que le convenía más fichar por el Atlético de Diego Simeone, pero Michael Carrick fue un gran mediocentro y, sobre todo, ha devuelto algo de estabilidad a Old Trafford, antes visto como un destino arriesgado para jugadores en pleno crecimiento. En nuestra opinión, Ederson tiene todo para brillar en el “Teatro de los Sueños” y así volver a la selección brasileña. Nota: A

    Mark Doyle

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  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONAAFP

    29 de mayo: Anthony Gordon (del Newcastle al Barcelona, 80 millones de euros)

    Para el Newcastle: un cambio de estrategia revelador. El club luchó por retener a Alexander Isak el verano pasado, pero al final le dejó fichar por el Liverpool. Habría sido mejor dejarle marchar cuanto antes, pues su incertidumbre perjudicó a Eddie Howe y a la plantilla. Ahora han vendido rápido a otro delantero descontento, y por una gran suma. Gordon es trabajador, talentoso y versátil, pero nunca ha demostrado en el club o en su selección valer 69 millones de libras. El reto ahora es invertir ese dinero con cabeza, porque ya malgastaron lo que recibieron por Isak y atraer talento este verano no será fácil. Los Magpies ya no pueden ofrecer Champions a los nuevos fichajes; su 12.º lugar en la Premier y el deseo de Gordon de seguir a Isak muestran que el club no asusta a la élite inglesa bajo dueños saudíes cada vez más desinteresados. Nota: B-

    Para el Barcelona: Una señal preocupante. El club culé, limitado por sus problemas económicos y las normas de La Liga, gastó 80 millones en Gordon apenas sanear sus cuentas. El internacional inglés debería ser una incorporación útil: puede jugar en cualquier posición de la línea de tres delanteros y es una máquina de presionar —a diferencia de Marcus Rashford—, así que es fácil entender por qué Hansi Flick dio luz verde a su fichaje. Es cierto que un buen Mundial podría justificar la inversión y que marcó 10 goles en la última Champions, pero seis fueron ante Qarabag y Union Saint-Gilloise, y la mitad de penalti. En sus últimos 60 partidos de Premier solo marcó 12 goles, cifra más cercana a su verdadera media. Aunque aportará trabajo y sueldo moderado, había opciones más baratas. Nota: C+

    Para Gordon: el sueño cumplido. A pesar de su irregularidad en la Premier, el inglés por fin ficha por un grande. Admitió que los rumores sobre el Liverpool, su equipo de la infancia, le distrajeron, y que luego pareció cerca del Bayern. Sin embargo, los bávaros, como es comprensible, se echaron atrás ante el precio de venta, y ahí radica el gran reto al que se enfrenta ahora Gordon. La posible llegada de Julián Álvarez le restaría protagonismo, pero seguirá bajo presión para justificar su fichaje, porque el Barça no ha pagado 80 millones de euros por un jugador de rol secundario. Deberá ganarse la titularidad en un plantel de estrellas, y eso no será fácil. Basta ver el caso de Rashford, hoy prescindible pese a sus 28 goles y asistencias en su debut. Aun así, Gordon seguramente se siente afortunado: pasa de jugar con Anthony Elanga a compartir once con Lamine Yamal. Nota: A

    Mark Doyle