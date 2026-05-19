Eden Hazard explica por qué nunca quiso la camiseta con el número 7 de Cristiano Ronaldo en el Real Madrid

En declaraciones a Canal Plus, Hazard afirmó que la narrativa sobre su llegada la inventaron los medios, no el club. Rechazó que lo hubieran fichado para imitar la capacidad goleadora de su predecesor y dijo: «Suceder a Cristiano en el Real Madrid no fue una carga porque, en mi opinión, yo no estaba allí para sustituirlo. Son los medios los que dicen: “Va a sustituir a Ronaldo”. Creo que tengo un estilo de juego completamente diferente al suyo. No podría marcar 60 o 70 goles al año. De hecho, en toda mi carrera, apenas he marcado tantos».