Eddie Howe elogia al «excelente» Newcastle, mientras que un «suave» penalti en el último suspiro del Barcelona deja la eliminatoria de la Champions League en un delicado equilibrio

En declaraciones a TNT Sports tras el pitido final, Howe elogió a sus jugadores: «Creo que hemos estado magníficos, hemos hecho un partido realmente bueno. Mantuvimos la intensidad. El momento final lo hace parecer negativo, pero ha sido una de nuestras mejores actuaciones. Creo que teníamos suficiente para marcar antes de hacerlo. El partido demostró que somos capaces, pero sabemos que probablemente tendremos que dar más en su estadio. Somos capaces de hacerlo, pero tendremos que dar lo mejor de nosotros mismos».

Reflexionando sobre el penalti del Barcelona, Howe comentó: «Creo que es leve, pero Malik entra en contacto. Teníamos nuestra formación, no hay forma de que debamos conceder ese gol. Lo analizaremos, pero no quiero que eso eclipse los 93 minutos anteriores, en los que jugamos muy bien. Mi trabajo es intentar animarlos. Por desgracia, hemos tenido que hacerlo varias veces esta temporada, pero nuestra fortaleza de carácter nunca debe ponerse en duda. Estaremos preparados para el próximo partido. Creemos en nosotros mismos y en nuestra capacidad, y hoy lo hemos demostrado».