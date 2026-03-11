AFP
Eddie Howe elogia al «excelente» Newcastle, mientras que un «suave» penalti en el último suspiro del Barcelona deja la eliminatoria de la Champions League en un delicado equilibrio
El Newcastle empata tras un penalti en los últimos minutos
La narración parecía preparada para una historia legendaria en Tyneside cuando Harvey Barnes apareció como un fantasma en el segundo palo para romper el empate a solo cinco minutos del final del tiempo reglamentario. Sin embargo, los márgenes en el nivel de élite son notoriamente estrechos, y la presión implacable del Barcelona acabó provocando un error decisivo en la zaga del Newcastle. El ambiente cambió en un abrir y cerrar de ojos durante los últimos segundos del tiempo añadido. El suplente Dani Olmo demostró su astucia de veterano al provocar una falta de Malick Thiaw, que se quedó colgado dentro del área. Lamine Yamal, el adolescente que sigue desafiando su edad, se adelantó para convertir desde el punto de penalti con sangre fría.
Howe elogia la «excelente» actuación de los Magpies
En declaraciones a TNT Sports tras el pitido final, Howe elogió a sus jugadores: «Creo que hemos estado magníficos, hemos hecho un partido realmente bueno. Mantuvimos la intensidad. El momento final lo hace parecer negativo, pero ha sido una de nuestras mejores actuaciones. Creo que teníamos suficiente para marcar antes de hacerlo. El partido demostró que somos capaces, pero sabemos que probablemente tendremos que dar más en su estadio. Somos capaces de hacerlo, pero tendremos que dar lo mejor de nosotros mismos».
Reflexionando sobre el penalti del Barcelona, Howe comentó: «Creo que es leve, pero Malik entra en contacto. Teníamos nuestra formación, no hay forma de que debamos conceder ese gol. Lo analizaremos, pero no quiero que eso eclipse los 93 minutos anteriores, en los que jugamos muy bien. Mi trabajo es intentar animarlos. Por desgracia, hemos tenido que hacerlo varias veces esta temporada, pero nuestra fortaleza de carácter nunca debe ponerse en duda. Estaremos preparados para el próximo partido. Creemos en nosotros mismos y en nuestra capacidad, y hoy lo hemos demostrado».
Barnes reflexiona sobre el «extraño» ambiente.
Barnes, que desempeñó un papel clave en el ataque del Newcastle durante toda la noche, se hizo eco de los sentimientos de su entrenador con respecto al rendimiento. El extremo admitió que en el vestuario se respiraba una sensación de decepción, dado lo bien que habían neutralizado el talento ofensivo de talla mundial del Barcelona durante la mayor parte del partido en St James' Park.
Barnes declaró a TNT Sports: «Es una sensación un poco extraña, solo estamos a mitad de la eliminatoria, hemos jugado muy bien esta noche y hemos neutralizado a sus jugadores más peligrosos. Nos adelantamos con un buen gol, pero el resultado final es difícil de aceptar, aunque debemos recordar que solo estamos a mitad de la eliminatoria. Jugamos muy bien en el partido. Dominamos durante gran parte del mismo. Será un partido diferente en su campo, pero sabemos lo que podemos hacer y sabemos que, cuando estamos a nuestro nivel, podemos jugar muy bien».
Todo por decidir en el partido de vuelta
El empate significa que el Barcelona volverá al Camp Nou como favorito, pero el Newcastle ha demostrado que no es un rival fácil. De cara al partido decisivo, Barnes añadió: «Qué sensación habría sido ir allí con un 1-0 a favor, pero estamos empatados en la eliminatoria y todo por decidir. Es un partido fuera de casa en el que podemos demostrar lo que somos capaces de hacer. Será un partido emocionante para nosotros». El Newcastle se centrará primero en el choque de la Premier League contra el Chelsea el sábado, y el partido de vuelta contra el Barça se disputará cuatro días después.
