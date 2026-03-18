Eddie Howe achaca el colapso ante el Barcelona a «errores individuales» y sostiene que el Newcastle debería haber ido ganando al descanso

Howe señaló la falta de concentración como la principal causa de la derrota en Cataluña, donde el Barcelona se clasificó con facilidad para los cuartos de final. Tras el empate a 1-1 en St. James' Park, en el partido de vuelta Raphinha participó en seis goles, mientras que Robert Lewandowski, Marc Bernal, Lamine Yamal y Fermín López también vieron puerta.

«La defensa de hoy no estuvo al nivel que tuvo hace solo unos días en el Chelsea. Empezando por el primer gol, en el que dos jugadores resbalaron, luego encajamos un gol a balón parado y, probablemente, lo más importante fue el penalti», admitió Howe.