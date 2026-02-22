Eze, que había marcado un hat-trick en el partido de ida, que también terminó con una victoria por 4-1, anotó dos goles contra los atribulados Spurs el domingo. Sus tantos le han permitido igualar los récords de Henry y Van Persie en este emblemático encuentro, según Opta. Ahora solo le superan el máximo goleador, Robert Pires, que suma siete goles en este encuentro, y Emmanuel Adebayor, que jugó en ambos clubes.