Eberechi Eze iguala a Thierry Henry y Robin van Persie en los libros de historia del Arsenal tras otra heroicidad en el derbi del norte de Londres contra el Tottenham

Eberechi Eze ha igualado de forma increíble los récords de Thierry Henry y Robin van Persie en el derbi del norte de Londres tras marcar dos goles contra el Tottenham Hotspur el domingo. El internacional inglés marcó un hat-trick en el partido de ida y ahora suma cinco goles en dos partidos disputados contra los Spurs.

  • La brillantez de Eze

    Eze, que había marcado un hat-trick en el partido de ida, que también terminó con una victoria por 4-1, anotó dos goles contra los atribulados Spurs el domingo. Sus tantos le han permitido igualar los récords de Henry y Van Persie en este emblemático encuentro, según Opta. Ahora solo le superan el máximo goleador, Robert Pires, que suma siete goles en este encuentro, y Emmanuel Adebayor, que jugó en ambos clubes.

