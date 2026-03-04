Goal.com
EA Sports FC 26: los mejores jugadores jóvenes
Ryan Kelly

Traducido por

EA Sports FC 26: los mejores jugadores jóvenes: delanteros, centrocampistas, defensas y porteros con mayor potencial en el modo Carrera

Si estás construyendo una dinastía en EA Sports FC 26, necesitarás invertir en jóvenes talentos. GOAL te ayuda a hacerlo.

Si vas a empezar una nueva partida en el modo Carrera deEA Sports FC 26, solo tienes que pensar en el futuro, lo que significa fichar a los mejores jugadores jóvenes disponibles. Tanto si eres un gran club que busca asegurarse el talento del próximo Lionel Messi como si eres un equipo más pequeño que busca obtener beneficios sirviendo de trampolín, comprar jugadores jóvenes con gran potencial es un aspecto clave del juego.

Aquí, GOAL te presenta a los mejores jugadores jóvenes para fichar en cada posición, desde delanteros y centrocampistas hasta defensas y porteros, para ayudarte a empezar con buen pie en el modo Carrera.

CLAVE:POS = Posición | CR = Calificación actual | PR = Calificación potencial

  • endrickGetty Images

    Los mejores delanteros y atacantes jóvenes en EA Sports FC 26: CF y ST prodigios

    JugadorClubEdadPOSCRPR
    EndrickReal Madrid19ST7791
    Francesco CamardaLecce17ST6587
    Mathys TelTottenham20ST7786
    Eli Junior KroupiBournemouth19ST7485
    Conrad HarderRB Leipzig20ST7485
    Charalampos KostoulasBrighton18ST7285
    Chido ObiManchester United17ST6584
    Christian KofaneBayer Leverkusen19ST6884
    Marc GuiuChelsea19ST7184
    Francesco Pio EspositoLombardía20ST7284
    Jerónimo DominaUnión Santa Fe19ST7084
    Nelson WeiperMaguncia20ST7084
    Santiago CastroBolonia20ST7684
    Kaye FuroClub Brujas18ST6383
    Kaua EliasShakhtar Donetsk19ST7183

    El delantero brasileño del Real Madrid Endrick sigue siendo el mejor delantero joven en EA Sports FC 26, tras haber sido considerado también el delantero con más potencial en FC 25. Su puntuación al comienzo del juego es de 77, pero tiene un techo excepcionalmente alto de 91, una puntuación que, de alcanzarla, lo situaría a un nivel similar al de jugadores como Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé.

    El joven del AC Milan Francesco Camarda, cedido al Lecce en el juego, sigue a Endrick en cuanto a potencial, con una puntuación posible de 87, lo que le sitúa ligeramente por delante de Mathys Tel, del Tottenham, cuyo potencial es de 86. Los aficionados del Manchester United estarán ansiosos por ver cómo evoluciona Chido Obi, ya que el adolescente cuenta con una puntuación potencial de 84 en el juego.

  • Lamine Yamal Barcelona 2025-26Getty

    Los mejores centrocampistas jóvenes en EA Sports FC 26: CAM, RW, LW, CM y CDM prodigios.

    JugadorClubEdadPOSCRPR
    Lamine YamalBarcelona18RM8995
    Desire DouePSG20RW8591
    Joao NevesPSG20CM8590
    EstevaoChelsea18RM7889
    Jorthy MokioAjax17CDM7089
    Kenan YildizJuventus20CAM7989
    Arda GulerReal Madrid20RM8189
    Rodrigo MoraOporto18CAM7689
    Rio NgumohaLiverpool17LM6888
    Franco MastantuonoReal Madrid18CAM7788
    Geovany QuendaSporting18RM7688
    Antonio NusaRB Leipzig20LM7688
    Pablo GarcíaReal Betis19RM6887
    Assane Diao DiaouneComo20LM7687
    Lucas BergvallTottenham19CM7787
    Ethan NwaneriArsenal18RW7687
    Warren Zaire-EmeryPSG19CM8087
    Arthur VermeerenMarsella20CM7787
    Julien DuranvilleBorussia Dortmund19RM7287
    Kees SmitAZ19CAM7287
    Lennart KarlBayern Múnich17CAM6386
    Ayyoub BouaddiLOSC Lille17CM7586
    Konstantinos KaretsasGenk17CAM7086
    Maher CarizzoVélez19RM7286
    Joao CostaAl Ettifaq20RM7186

    No es de extrañar que Lamine Yamal sea el mejor centrocampista joven de EA Sports FC 26 y, dado que solo tiene 18 años, probablemente lo seguirá siendo durante los próximos años. El joven prodigio del Barcelona ya es uno de los mejores jugadores del juego y cuenta con una puntuación potencial de 95, lo que significa que es capaz de emular a talentos como Lionel Messi o Cristiano Ronaldo.

    El dúo del París Saint-Germain, Desire Doue y Joao Neves, siguen a Yamal, con puntuaciones potenciales de 91 y 90 respectivamente, mientras que jugadores como Estevao del Chelsea (PR: 89) y el centrocampista defensivo del Ajax Jorthy Mokio (PR: 89) serán talentos muy codiciados, especialmente si estás al mando de un club más grande. El emocionante extremo del Liverpool Rio Ngumoha lidera una lista de talentos de 17 años, con una puntuación potencial de 88.

    Otros talentos interesantes dentro de ese grupo de 17 años son el joven del Bayern de Múnich Lennart Karl (PRL 86), el centrocampista del Lille Ayyoub Bouaddi (PR: 86) y el centrocampista ofensivo griego del Genk Konstantinos Karetsas (PR: 86).

  • Real Madrid C.F. v Olympique de Marseille - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD1Getty Images Sport

    Los mejores defensas jóvenes en EA Sports FC 26: centrales, laterales izquierdos y laterales derechos prodigios

    JugadorClubEdadPOSCRPR
    Dean HuijsenReal Madrid20CB8289
    Jorrel HatoChelsea19LB7889
    Pau CubarsiBarcelona18CB8288
    Givairo ReadFeyenoord19RB7588
    Finn JeltschStuttgart19CB7287
    Myles Lewis-SkellyArsenal18LB7887
    Luka VuskovicHamburgo18CB7287
    El Chadaille BitshiabuRB Leipzig20CB7587
    Pietro ComuzzoFiorentina20CB7486
    Leny YoroManchester United19CB7886
    Joaquín SeysClub Brujas20RB7386
    Joane GadouRB Salzburgo18CB6685
    YarekPSV20CB7385
    Pau NavarroVillarreal20CB7085
    Jan-Carlo SimicAl-Ittihad20CB7085
    Diego LeónManchester United18LB6485
    Martim FernandesOporto19RB7585
    Josh AcheampongChelsea19RB7085
    Tobías PalacioArgentinos Juniors18CB6985
    Ayden HeavenManchester United18CB6984

    Los dos mejores centrales jóvenes de EA Sports FC 26 juegan ambos en España, pero en equipos rivales del Clásico. Dean Huijsen (PR: 89), del Real Madrid, y Pau Cubarsi (PR: 88), del Barcelona, parecen destinados a formar la base defensiva de La Roja en los próximos años. El joven alemán Finn Jeltsch y el central croata Jusko Vuskovic no se quedan atrás, con una puntuación potencial de 87 cada uno.

    Jorrel Hato, del Chelsea, es el mejor lateral izquierdo joven del juego, mientras que el mejor lateral derecho joven es Givairo Read, que juega en el Feyenoord. El Manchester United debería estar bien preparado para el futuro, con Leny Yoro, Diego León y Ayden Heaven entre los jóvenes talentos defensivos más prometedores del juego.

  • Los mejores porteros jóvenes en EA Sports FC 25: Porteros prodigio

    JugadorClubEdadPOSCRPR
    Guillaume RestesToulouse20GK7886
    Matthieu EpoloStandard Lieja20GK7385
    Dennis SeimenPaderborn19GK6684
    Mike PendersEstrasburgo20GK7384
    Lucca BrughmansGenk17GK5982
    Tiago Pereira CardosoBorussia Mönchengladbach19GK6782
    Robin RisserLens20GK7282
    Ewen JaouenReims19GK6882
    Mathys NifloreDunkerque18GK6381
    Joeri HeerkensAjax19GK6480

    Aunque se está acercando al límite de edad de los jóvenes prodigios, Guillaume Restes sigue siendo el mejor portero joven del juego. Sin embargo, el potencial del guardameta del Toulouse ha bajado de 88 a 86 en EA Sports FC 26. Matthieu Epolo tiene un techo similar (PR: 85), mientras que el portero alemán Dennis Seimen sigue estando entre los mejores guardametas jóvenes del momento.

    Francia parece ser un terreno fértil para el talento de los porteros, con jugadores como Robin Risser, Ewen Jaouen y Mathys Niflore ejerciendo su oficio en el país.

