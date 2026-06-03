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¡Dusan Vlahovic se marcha! El delantero se irá como agente libre tras fracasar las negociaciones de su contrato con la Juventus, pero ¿a dónde va?
Diferencias irreconciliables sobre las demandas salariales
Tras cuatro años y medio en el Allianz Stadium, los caminos de Vlahovic y la Juventus se separan. El club y el delantero no llegaron a un acuerdo para renovar su contrato, que vence el 30 de junio. Las últimas negociaciones mostraron una brecha insalvable entre las exigencias del internacional serbio y la oferta económica de la directiva bianconera.
Según La Gazzetta dello Sport, el jugador pedía 8 millones de euros por temporada más primas de fichaje y comisiones para su agente, mientras que la Juventus, bajo la dirección de Comolli, ofrecía 6 millones más bonificaciones por objetivos y rechazaba asumir “gastos adicionales”. La falta de flexibilidad ha llevado a la ruptura definitiva de las conversaciones.
Chelsea, Newcastle, Barcelona y Bayern de Múnich ya han contactado con su entorno, aunque aún se desconoce su destino.
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Spalletti, frustrado por el revés en el mercado
El fracaso de las negociaciones es un golpe duro para el entrenador Luciano Spalletti, quien admira al delantero. Spalletti ya vio fracasar los fichajes de Bernardo Silva y Alisson, y consideraba a Vlahovic esencial para su proyecto. Hace menos de un mes, tras ganar al Lecce, el técnico destacó la importancia del jugador en su sistema.
«La ausencia de Vlahovic es algo que hemos sufrido a diario», afirmó. «No se puede jugar al fútbol sin alguien con sus características, sin un delantero físico y fuerte que marque goles. ¿La renovación? El club ha intentado contactar y lo volverá a intentar; confío en mis directivos».
Pese al respaldo público del técnico, la realidad financiera ha impuesto otro desenlace a los planes deportivos del club.
Un historial de inconsistencias en Turín
Vlahovic llegó a Turín en enero de 2022 procedente de la Fiorentina por 70 millones de euros más 10 en bonificaciones, y fue aclamado como el heredero de Cristiano Ronaldo. Su etapa en el club ha sido irregular: ha mostrado brillantez, pero los críticos señalan su falta de «instinto de gol». La novela de su renovación se alargó 18 meses y atravesó varios cambios en la dirección del club.
El exdirector Cristiano Giuntoli pensó en venderlo en 2025 para evitar una salida gratis, pero con Comolli y Spalletti la renovación volvió a ser prioridad tras sus cuatro goles en los últimos cuatro partidos de Liga. Finalmente, su larga lesión en noviembre y la ausencia de ofertas importantes de clubes europeos impidieron una venta anticipada y llevaron al actual punto muerto.
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La reconstrucción de la delantera de la Juventus
La salida de Vlahovic deja un gran vacío en el ataque de la Juventus, por lo que el club busca dos delanteros en el próximo mercado. Además, el cuerpo técnico ya descartó a otros candidatos: Spalletti rechazó a Loïs Openda y a Jonathan David, complicando la búsqueda del ‘9’.
Dejar que Vlahovic termine su contrato liberará más de 40 millones de euros, lo que aliviará el balance para futuras inversiones.