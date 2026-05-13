Dusan Vlahovic, en la mira del Atlético de Madrid, se prepara para fichar como agente libre

Los seguidores de la Juventus temen que Vlahovic fiche por el Atlético de Madrid. Su contrato acaba el 1 de julio, así que puede negociar con clubes extranjeros y un intermediario ya contactó al equipo español para proponer el traspaso.

Diego Simeone admira a los delanteros físicos y letales, y Vlahovic encaja en ese perfil. Aunque la Juve confía en llegar a un acuerdo, el interés de clubes top indica que el jugador de 26 años valora seriamente marcharse de la Serie A.