¡Duro revés para Raheem Sterling! Robin van Persie explica por qué dejó en el banquillo a la exestrella del Chelsea y el Manchester City en el último partido del Feyenoord

Van Persie descartó la idea de marginar a Sterling: solo falta ritmo y sufrió un pequeño golpe en el entrenamiento. El técnico insistió en que el plantel debe estar al 100 % físicamente, pues varios jugadores lidian con problemas de condición a pocas semanas del final de la temporada.

Al explicar su decisión de dejarlo fuera del once, Van Persie declaró a ESPN: «Raheem no ha estado al 100 % estos días y sufrió un pequeño golpe en el entrenamiento. Es solo una cuestión física. Tobias, en cambio, ha demostrado su nivel desde que llegó: es habilidoso, fuerte y se ha ganado su oportunidad. Había varios jugadores de los que no sabíamos si podrían estar disponibles o ser titulares».