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¡Duro golpe para el Arsenal! Ben White se perderá la final de la Liga de Campeones por lesión, y su sueño de jugar el Mundial con Inglaterra pende de un hilo
Crisis de alineación para Arteta
Según SunSport, White se perderá la final de la Liga de Campeones por una posible lesión en el ligamento colateral medial. El jugador de 28 años salió del London Stadium con una rodillera tras chocar en la primera parte con Crysencio Summerville, del West Ham, el domingo. Su baja podría dejar a Mikel Arteta sin un lateral derecho titular, ya que Jurrien Timber sigue de baja por un problema persistente en el tobillo desde mediados de marzo.
- AFP
El dilema táctico de Arteta
Mientras el club aguarda los resultados definitivos de las pruebas, la pérdida de la versatilidad de White ha obligado al Arsenal a buscar soluciones de emergencia para el final de la temporada. Arteta probó brevemente a Declan Rice como lateral el domingo, aunque el fichaje estivale Cristhian Mosquera es la alternativa más natural para cubrir su ausencia. Para White, la lesión es un golpe duro: tras superar antiguos problemas de rodilla, había disputado 30 partidos y se había convertido en pieza clave en la lucha del Arsenal por el doblete.
El quebradero de cabeza de Tuchel con el Mundial
Más allá de las repercusiones nacionales, la lesión de White amenaza su futuro internacional, justo tras reintegrarse con éxito en la selección inglesa. Tras su abrupta salida del Mundial 2022, el defensa había vuelto a marcar bajo las órdenes de Thomas Tuchel en un amistoso contra Uruguay en marzo y luego jugó ante Japón. Ahora, con el debut inglés ante Croacia en el Mundial 2026 fijado para el 17 de junio en el AT&T Stadium, Tuchel podría tener que planificar sin una de sus mejores opciones defensivas.
- AFP
Carrera por la forma física
Inglaterra está en el Grupo L con Croacia, Ghana y Panamá. Sin embargo, la presencia de White en Estados Unidos es duda mientras inicia su rehabilitación. Mientras tanto, el Arsenal se prepara para la final de la Liga de Campeones del 30 de mayo en Budapest. Sin su lateral derecho titular, deberá contener el potente ataque del PSG. Si Mosquera o su reemplazo no responden, las opciones de título de los Gunners podrían esfumarse ante el vigente campeón.