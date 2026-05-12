¡Duro golpe para el Arsenal! Ben White se perderá la final de la Liga de Campeones por lesión, y su sueño de jugar el Mundial con Inglaterra pende de un hilo

Mientras el club aguarda los resultados definitivos de las pruebas, la pérdida de la versatilidad de White ha obligado al Arsenal a buscar soluciones de emergencia para el final de la temporada. Arteta probó brevemente a Declan Rice como lateral el domingo, aunque el fichaje estivale Cristhian Mosquera es la alternativa más natural para cubrir su ausencia. Para White, la lesión es un golpe duro: tras superar antiguos problemas de rodilla, había disputado 30 partidos y se había convertido en pieza clave en la lucha del Arsenal por el doblete.