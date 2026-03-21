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«Duele mucho»: Arne Slot critica duramente a las estrellas del Liverpool por su bajo rendimiento, mientras las esperanzas de clasificarse para la Liga de Campeones se ven mermadas tras la derrota ante el Brighton
El Liverpool cae derrotado en Brighton
La pésima defensa del título de la Premier League por parte del Liverpool continuó el sábado con una derrota por 2-1 ante el Brighton en el Amex Stadium. Welbeck marcó un doblete para los Seagulls en otra tarde complicada para los hombres de Slot. El Liverpool también vio cómo Hugo Ekitike, fichaje del verano, se veía obligado a abandonar el terreno de juego al principio del partido por una lesión, sumándose así a estrellas clave como Alisson y Mohamed Salah en la enfermería. La derrota deja al Liverpool en quinta posición en la tabla, pero aumentará las dudas sobre su capacidad para asegurarse una plaza en la Liga de Campeones para la próxima temporada.
- Getty/GOAL
El Slot, afectado por la derrota ante el Brighton
Slot compartió sus impresiones tras el partido y declaró a los periodistas: «Por supuesto, viendo ahora la clasificación, esta derrota duele mucho y debería dolernos mucho. Pero el principal problema es que nos encontramos en esta situación porque perdimos un punto ante el Wolves en el último minuto por un disparo desviado. Ese gol [del Tottenham] de la semana pasada en el minuto 90 es, diría yo, un problema aún mayor que la derrota a domicilio ante el Brighton».
El entrenador del Liverpool también compartió sus impresiones sobre haber alcanzado la decena de derrotas, y añadió: «Esto dice varias cosas. En primer lugar, dice mucho de los grandes equipos que ha tenido el Liverpool en los últimos 10 años, creo. Y de un gran entrenador, por cierto, también. Podría enumerar todas las razones por las que hemos perdido 10 veces esta temporada. Ahora bien, una de ellas la acabamos de escuchar —los goles en los últimos minutos— y creo que hoy se resume todo en los problemas de lesiones de esta temporada. Jugar sin tres grandes goleadores nunca ayuda a ningún equipo. Y de nuevo, la posición de lateral derecho... pero, vale, no es mi trabajo buscar excusas; mi trabajo es encontrar respuestas. Eso es lo que he intentado hacer de nuevo hoy y, en mi opinión, no nos ha ido mal en los primeros 45 minutos, porque les plantamos cara y, en mi opinión, estuvimos cerca. Ellos estuvieron cerca en algunas ocasiones, nosotros estuvimos cerca en dos. En la segunda parte, ellos fueron el mejor equipo».
¿Qué falló en el Liverpool?
Cuando se le preguntó a Slot qué había fallado en su equipo contra el Brighton, respondió: «Lo que falló empezó ya en los preparativos de este partido, como ha ocurrido tantas veces esta temporada. Cuando jugábamos un partido muy bueno y pensábamos que podíamos mantener ese nivel en el siguiente, o incluso mejorarlo, Mo Salah se lesionó y ahora tenemos a Alisson [Becker] lesionado. A los dos minutos, Hugo Ekitike se lesionó, algo que nos ha pasado muchas veces esta temporada y que ha vuelto a ocurrir ahora. Otra cosa que ha pasado mucho esta temporada es que la primera ocasión del otro equipo se ha convertido inmediatamente en gol. Pero el Brighton mereció ganar si nos fijamos en la segunda parte, porque en la primera creo que fue un partido igualado, pero en la segunda el Brighton fue el mejor equipo sobre el terreno de juego y mereció ganar».
- Getty Images Sport
¿Y ahora qué?
Quizá el Liverpool agradezca este parón internacional, que le dará tiempo para descansar y recuperar a algunas de sus estrellas lesionadas. Los Reds volverán a la acción el 4 de abril contra el Manchester City en los cuartos de final de la FA Cup.
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