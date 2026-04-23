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«Duele más de lo que puedo explicar»: Lamine Yamal envía un emotivo mensaje a la afición del Barcelona tras la lesión que le ha dejado fuera para el resto de la temporada
Una gran decepción para la superestrella adolescente
La temporada de Yamal ha terminado. El Barcelona confirmó el jueves que el joven delantero sufrió una grave lesión en el tendón de la corva izquierdo poco después de anotar el gol de la victoria desde el punto de penalti contra el Celta de Vigo.
El jugador, que se dirigió a los aficionados a través de las redes sociales, no ocultó su decepción. El canterano de La Masía ha estado en un gran momento de forma este año, y el momento del contratiempo —con el título en juego— le ha afectado emocionalmente. Ahora inicia su recuperación.
Yamal comparte una emotiva publicación en Instagram
Rompiendo su silencio sobre la lesión, Yamal publicó un emotivo comunicado en su cuenta oficial de Instagram. Comenzó diciendo: «Esta lesión me mantiene fuera del campo justo cuando más quería estar allí, y me duele más de lo que puedo explicar. Me duele no poder luchar junto a mis compañeros, no poder ayudar cuando el equipo me necesita. Pero creo en ellos y sé que lo darán todo en cada partido».
Animando al Barcelona desde la grada
Con el Barcelona buscando su segundo título ligero consecutivo, se notará mucho la ausencia de Yamal en el campo. Sin embargo, el español prometió hacerse oír desde la grada: «Estaré ahí, aunque sea desde fuera, apoyando, animando y dando caña como uno más», dijo a la afición.
Su lesión reduce las opciones ofensivas de Flick, sobre todo de cara al próximo Clásico contra el segundo, el Real Madrid. Mientras el equipo intenta mantener su racha sin su jugador más creativo, Yamal corre contra el reloj para llegar en forma a la campaña de España rumbo al Mundial 2026.
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Con el objetivo de obtener una mayor rentabilidad
A pesar de la gravedad de la situación, Yamal cerró su mensaje con desafío y optimismo. Ya piensa en la temporada 2026-27 y en volver al Camp Nou. Prometió: «Esto no es el final; solo es una pausa. Volveré más fuerte y motivado que nunca, y la próxima temporada será mejor. Gracias por los mensajes y ¡Visca el Barça!».
Su recuperación será larga y aún se duda de su presencia en el Mundial 2026, pero ahora su prioridad es rehabilitarse. La afición azulgrana aguarda su regreso, confiando en que esta pausa termine en un regreso triunfal del joven talento.