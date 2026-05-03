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Raphinha Lamine Yamal PedriGetty Images
Christian Guinin

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«Dudas existenciales» sobre su futuro: ¿se marchará una de las grandes estrellas del FC Barcelona este verano?

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El FC Barcelona podría perder pronto a su estrella ofensiva, Raphinha.

Según el periódico Sport, de Barcelona, el brasileño de 29 años vivió en las últimas semanas una «fase de introspección» en la que surgieron «dudas existenciales sobre su futuro».

  • De momento no se sabe si Raphinha seguirá en el Barça la próxima temporada. Su posible salida obedece a motivos personales, no al club.

    La temporada pasada, con 29 años, era candidato al Balón de Oro, pero este curso no ha mantenido ese nivel. Además, dos lesiones musculares le limitaron a 31 partidos, aunque marcó 19 goles y dio ocho asistencias.

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  • FC Barcelona v Rayo Vallecano de Madrid - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    El Barcelona quiere convencer a Raphinha de que se quede

    El contrato de Raphinha vence el 30 de junio de 2028. Si se marcha en el próximo mercado veraniego, el Barcelona recibirá una indemnización. Se rumorea que varios clubes saudíes están interesados.

    Sin embargo, el club catalán no presiona para que se vaya y trata de convencerlo de que se quede, pues sigue siendo clave en el equipo de Hansi Flick. Internamente confían en lograrlo.

    El sábado ante Osasuna (2-1) entró en la convocatoria por primera vez desde marzo, aunque no jugó. Podría reaparecer el domingo en el Clásico contra el Real Madrid, partido en el que el Barça podría asegurar el título.

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