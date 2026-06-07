El incidente ocurrió durante el partido contra Ucrania el domingo en Odense, que fue suspendido. Según la Federación Danesa, el jugador de 34 años está consciente y estable.
Traducido por
¡Drama con Christian Eriksen! El famoso futbolista vuelve a desmayarse en el campo durante un partido de preparación para el Mundial
«El marcapasos funciona bien. Perdió el conocimiento brevemente, pero se recuperó al instante», afirmó el médico del equipo, Morten Boesen. «Ahora necesita más pruebas en el hospital para saber qué pasó. Estamos en contacto continuo con él y con los médicos del hospital».
El partido se interrumpió en el minuto 65 y se canceló 15 minutos después. Tras los primeros auxilios, Eriksen se levantó y subió a la ambulancia. Dinamarca ganaba 2-1 cuando se detuvo el encuentro; Eriksen había jugado desde el inicio y recibido una tarjeta amarilla en la primera parte.
- Getty Images Sport
Hace casi exactamente cinco años, Eriksen sufrió un paro cardíaco.
Las imágenes de televisión mostraron a Eriksen llevándose las manos al pecho y desplomándose. El personal médico acudió al instante. Los jugadores formaron un cordón para resguardarlo mientras recibía atención. Tras su traslado, daneses y ucranianos se unieron en un círculo.
El centrocampista, que acababa de descender con el Wolfsburgo alemán, ya había sufrido un paro cardíaco el 12 de junio de 2021 en la Eurocopa contra Finlandia y fue reanimado. «Estuve muerto durante cinco minutos», declaró más tarde.
Le implantaron un desfibrilador, y los médicos le autorizaron a seguir jugando. Por cuestiones legales, no pudo regresar al Inter de Milán.
Tras jugar con la selección, fichó por el Brentford y luego por el Manchester United antes de recalar en el Wolfsburgo en septiembre de 2025, donde firmó hasta 2027.