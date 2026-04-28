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¿Dos victorias más? El Tottenham se fija un objetivo de puntos para mantenerse en la Premier League, mientras un exdelantero de los Spurs achaca su caída en la zona de descenso a decisiones «terribles»
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Tres cambios en el cuerpo técnico del Tottenham desde el verano de 2025
La temporada pasada, el éxito en la Europa League con Ange Postecoglou —que acabó con 17 años sin títulos— ocultó las grietas del 17.º puesto. Pese a ello, se cambió de entrenador para recuperar el camino del éxito.
Thomas Frank, fichado del Brentford, no cumplió las expectativas, e Igor Tudor, técnico interino, apenas duró siete partidos en 44 días. Ahora dirige el equipo Roberto De Zerbi, exentrenador de Brighton y Marsella.
En la última jornada venció al colista Wolverhampton y recortó a dos puntos la distancia con la salvación.
¿Contra quién jugará el Tottenham en sus próximos partidos?
Quedan solo 12 puntos en juego. Los Spurs visitan al Aston Villa el domingo, luego reciben al Leeds, visitan al Chelsea y cierran contra el Everton.
De Zerbi sabe que el margen de error es mínimo, afronta graves problemas de lesiones y necesita una racha de resultados que el Tottenham no logra desde hace tiempo. Aun así, queda tiempo suficiente para que el equipo se recupere.
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¿Cuántos puntos necesita el Tottenham para evitar el descenso?
Al ser preguntado sobre cuántas victorias necesitan en los partidos que les quedan, el exdelantero de los Spurs Saha —en declaraciones exclusivas a GOAL por cortesía de ToonieBet— afirmó: «Bastarán dos triunfos, aunque sufrirán. No dependerá de ellos, sino de los equipos que están por encima en la tabla.
«Si no ganan tres, o al menos dos y empatan uno, lo tendrán difícil; necesitan siete puntos y que sus rivales directos pierdan más de dos partidos. Las cuentas son complicadas, pero el Tottenham, pese a lesiones y presión, tiene el equipo para ganar los cuatro restantes y no debe tener miedo de hacerlo».
¿Qué ha fallado en el Tottenham, que se ve amenazado por el descenso?
Saha, sobre lo que falla en el llamado «Big Six» de la Premier League: «No sé qué pasa en el club. Siempre creí que el Tottenham puede estar entre los dos o tres que luchan por el título. No entiendo por qué, tras arrancar como candidatos, pierden ritmo a mitad de temporada.
No tengo la solución, pero algunos fichajes y decisiones han sido muy malos.
Se suele culpar a los entrenadores, pero no siempre es su culpa. El club toma excelentes decisiones empresariales y estructurales, entre las mejores de Europa, pero eso no basta en el campo. Ahí radica el gran error».
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¿Cuándo fue la última vez que el Tottenham descendió de la máxima categoría?
Los Spurs pagan decisiones cuestionables dentro y fuera del campo y deben mantenerse en la máxima categoría. Su último descenso fue en 1977.
Entonces regresaron de inmediato, pero no quieren que la historia se repita. Los nervios afloran en el norte de Londres, y ahora le toca a De Zerbi y su equipo empezar a dar resultados bajo una presión creciente.