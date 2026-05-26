Aunque el incidente en el estadio se resolvió rápido, al mismo tiempo se produjeron graves problemas de orden público en el norte de Londres, donde se congregaron miles de aficionados. Un portavoz de la Policía Metropolitana declaró a MyLondon: «El domingo 24 de mayo se desplegaron agentes alrededor del Emirates Stadium porque se concentraron grandes multitudes para celebrar la victoria del Arsenal en la Premier League.

Antes habíamos trabajado con el Arsenal y los servicios de emergencia para gestionar las multitudes. Sobre las 18:00 horas instalamos cordones para evitar que más gente accediera al área del estadio y prevenir aglomeraciones.

Aunque la velada transcurrió casi sin incidentes, realizamos 17 detenciones por alteración del orden público, embriaguez y agresión a un miembro de los servicios de emergencia».