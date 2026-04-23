Se cuestiona cuánto tiempo más permanecerá Ronaldo en el Al-Nassr. Se unió en 2023 tras dejar el Manchester United, pocos días antes del Mundial 2022.

Firmó el contrato más lucrativo del mundo en Riad, y otros astros como Karim Benzema y Sadio Mané siguieron su ejemplo.

Ha mantenido un nivel extraordinario y añadió dos Botas de Oro a su palmarés, pero en febrero hizo huelga al rechazar la distribución de fondos entre los equipos del PIF.

Tras disculparse, regresó y ayuda al Al-Nassr a pelear el título de la Liga Profesional Saudí. Su contrato vence en 2027, pero a sus 41 años aún no anuncia retiro.