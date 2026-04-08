Dos puestos por reforzar y numerosos candidatos: el FC Bayern planea gastar hasta 80 millones de euros en fichajes

El campeón alemán confía en que, si se salvan, los Spurs ejerzan la opción de compra de Joao Palhinha, aún cedido, por unos 30 millones de euros. Sky asegura que la tendencia es clara: el jugador convenció en la primera parte de la temporada y hasta marcó goles.

Además, confían en que Bryan Zaragoza, hoy en la Roma, también aporte ingresos, aunque aquí la operación es más compleja: su cesión al Celta se canceló en febrero y la Roma pagó 2 millones por su traspaso.

Los Giallorossi deben comprarlo si el jugador acumula el 50 % de los minutos hasta final de curso y el club se clasifica para la Champions o la Europa League, algo ahora más factible. La Roma es sexta, a cuatro puntos de la Champions.

Sin embargo, tras tres buenas actuaciones y sus primeras titularidades, Zaragoza ya no cuenta: lleva cuatro partidos consecutivos en el banquillo en la Serie A. Parece poco probable que la Roma acabe fichándolo.