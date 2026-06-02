Según Fabrizio Romano, la prioridad de Palhinha es fichar por el Tottenham. Los Spurs tienen una opción de compra de 30 millones de euros. Si el acuerdo fracasa, el Sporting de Lisboa podría recuperarlo en verano.
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Dos opciones y una prioridad clara: el FC Bayern podría recibir un gran ingreso por sus jugadores cedidos
Según A Bola y otros medios, Palhinha prefería volver al Sporting antes que fichar por los Spurs y presionaba para que se produjera el traspaso, con el fin de estar más cerca de su familia en Portugal. Para facilitar el acuerdo, se dice que incluso estaba dispuesto a reducir su salario al mínimo imprescindible.
Para el Bayern es una buena noticia que, al parecer, Palhinha ahora prefiera a los Spurs. Los londinenses solo deben ejercer la opción de compra de 30 millones de euros, mientras que con el Sporting habría que renegociar. Se hablaba de una cesión con obligación de compra, fórmula poco atractiva para el Bayern por el dinero ya invertido en el mediocampista.
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Palhinha se está convirtiendo en un pozo sin fondo para el Bayern de Múnich y ayuda al Tottenham a mantener la categoría
El Bayern pagó 50 millones de euros al Fulham FC por Palhinha en verano de 2024. La inversión no fue rentable: Thomas Tuchel, su principal valedor, ya no era entrenador. Su sucesor, Vincent Kompany, intentó integrarlo, pero las lesiones repetidas frenaron al jugador de 30 años en su debut bávaro.
Finalmente, Leon Goretzka, ya dado por fuera, se consolidó como titular en el centro del campo del Bayern junto a Joshua Kimmich, mientras Aleksandar Pavlovic seguía lesionado. Tras solo una temporada, Palhinha fue cedido al Tottenham, donde resultó clave en la lucha por evitar el descenso. En 45 partidos marcó siete goles y dio tres asistencias. El más valioso fue el de la victoria en la última jornada ante el Everton, que garantizó la permanencia de los Spurs.
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Al parecer, el FC Bayern planea fichajes estrella con los millones de Palhinha.
Al campeón alemán le vendrán muy bien los millones de Palhinha. Según «kicker», el FCB debe recaudar al menos 40 millones de euros con la venta de jugadores cedidos (Palhinha, Alexander Nübel, Sacha Boey y Bryan Zaragoza) para elevar su presupuesto de fichajes a 100 millones.
Según el medio, las prioridades del club son un lateral izquierdo —Alphonso Davies ya no es opción fija tras sus lesiones— y un central.
Como alternativa, suena el internacional alemán Nathaniel Brown. The Athletic apuntó un mayor interés del FCB, y el Arsenal también estaría pendiente. Según Sport1, los responsables muniqueses ya se habrían reunido con representantes del jugador del Eintracht, por el que el club franqueño pediría al menos 60 millones de euros.
Además, buscan un extremo polivalente que pueda jugar por izquierda o por dentro. Tras el fichaje de Anthony Gordon por el Barcelona, los rumores se han multiplicado.
La tz menciona a Junior Kroupi (AFC Bournemouth), valorado en 80 millones, y Fabrizio Romano asegura que Ismael Saibari (PSV Eindhoven) es ahora la prioridad. Según Romano, ya hay conversaciones entre el Bayern y Saibari, aceleradas tras el rechazo de Gordon. Se dice que el marroquí está «ansioso por fichar por el Bayern este verano».