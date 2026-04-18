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«¡Dos jugadores vienen a marcarme!»: Gabriel habla sobre la eficacia del Arsenal en los saques de esquina y lo que piensa en cada jugada a balón parado
La mentalidad que subyace a los objetivos
Gabriel ha sido clave en el norte de Londres por su solidez defensiva y su aporte en el área rival. Tras superar las 250 partidos con el Arsenal, el brasileño se acerca al récord de goles de Laurent Koscielny como defensa. Según él, su instinto de delantero, forjado en Sudamérica, es la clave.
«Está bastante bien», declaró Gabriel a la web oficial de los Gunners. «Me alegra marcar cuando puedo y ahora estoy cerca del récord del Arsenal. Quiero formar parte de su historia, así que me encantaría conseguirlo. De niño jugaba de delantero, así que hacía muchos goles. Obviamente, es más difícil como defensa, pero he trabajado mucho. Lo entreno a diario, como todos. La gente habla de que Gabi marca en los córners, pero es un trabajo de equipo. Todos preparamos las jugadas a balón parado y todos nos ayudamos».
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Cómo gestionar el doble marcado
Ahora que el Arsenal es el equipo más eficaz de Inglaterra a balón parado, Gabriel nota que ya no tiene espacio en el área. Los rivales se centran en marcar sus movimientos, lo que, según el defensa, beneficia al equipo de Mikel Arteta, pues crea oportunidades para que sus compañeros aprovechen los espacios que él deja.
«Sí, claro, cada vez es más difícil porque, cuando llego al área, a menudo hay dos jugadores que vienen a marcarme», explica el defensa. «Sin embargo, eso es muy bueno para nosotros, porque no soy solo yo quien va a marcar. Se abren espacios para los demás y todos ellos también pueden anotar. Cada vez que subo para un tiro libre o un córner, sé que es una gran oportunidad. Me digo: “Puedo marcar este”. Esa es mi mentalidad en cada córner».
La evolución del entrenamiento de jugadas a balón parado
Bajo la dirección del entrenador de jugadas a balón parado, Nicolás Jover, los Gunners han convertido estas acciones en una ciencia. Gabriel señala que este entrenamiento específico es único en su carrera. Aunque las rutinas parezcan caóticas para un externo, el brasileño destaca que cada movimiento se calcula y comunica antes de que el balón llegue al área.
«Normalmente tenemos un plan», explica Gabriel. «A veces hay que decidir sobre la marcha, pero antes de que ocurra ya sé qué haremos. Trabajamos juntos y todos saben qué hacer». No revelaré nuestros secretos, pero no se trata solo de fuerza y llegar primero al balón, sino de concentración y sincronización al ir a por él. Nunca había trabajado tanto las jugadas a balón parado; todos los equipos lo hacen, pero nosotros tenemos la calidad para centrar y marcar, así que debemos disfrutar y sacar provecho a nuestro trabajo».
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Colaboración con el «hermano» Saliba
Aunque sus aportes en ataque acaparan los titulares, el papel principal de Gabriel sigue estando en el corazón de la defensa más sólida de la Premier League, junto a William Saliba. El dúo ha desarrollado una compenetración casi telepática que ha sido la base de la lucha por el título del Arsenal, y el brasileño describe su relación como algo mucho más que una simple colaboración profesional sobre el terreno de juego. «Es mi hermano», afirma Gabriel sobre su compañero francés. «Desde que llegó y empezamos a jugar juntos, hemos madurado mucho. Nos entendemos y lo hacemos muy bien; cada temporada intentamos mejorar. Así que estoy muy contento de jugar con él».