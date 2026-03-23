Dos jugadores del Brentford «acabaron magullados» tras acudir en ayuda de un hombre que estaba siendo agredido en un presunto ataque racista a las 2 de la madrugada en Londres

La Policía Metropolitana ha confirmado que está investigando las circunstancias que rodean el altercado, aunque aún no se ha producido ninguna detención. Un portavoz declaró: «La policía acudió a una denuncia por agresión en Queen’s Road, Richmond, alrededor de las 02:00 horas del domingo 22 de marzo. Los agentes hablaron con la víctima. La investigación sigue en curso y, por el momento, no se ha producido ninguna detención».

Los jugadores presuntamente implicados formaban parte de un grupo de varios miembros de la plantilla a los que se les permitió organizar por su cuenta el viaje de vuelta desde Elland Road. El club concedió este permiso porque el partido era el último antes del parón internacional, y muchos jugadores tenían previsto viajar al extranjero para representar a sus respectivos países.