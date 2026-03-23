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Dos jugadores del Brentford «acabaron magullados» tras acudir en ayuda de un hombre que estaba siendo agredido en un presunto ataque racista a las 2 de la madrugada en Londres
Dos personas intervienen en una agresión en Richmond
Según informa The Telegraph, dos jugadores del Brentford, cuyos nombres no se han revelado, regresaban a casa desde Elland Road alrededor de las 2 de la madrugada del domingo cuando presenciaron cómo un hombre era agredido en Queen's Road. Al parecer, la agresión tuvo motivos racistas. El informe indica que los jugadores acudieron inmediatamente en ayuda de la víctima, interviniendo físicamente en el enfrentamiento antes de que llegara la policía. Aunque los testigos describieron que ambos quedaron «ensangrentados» tras el altercado, se entiende que ninguno de ellos sufrió lesiones lo suficientemente graves como para requerir tratamiento médico adicional y que ambos se encontraban «completamente sanos» el domingo.
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La policía confirma que la investigación sigue en curso
La Policía Metropolitana ha confirmado que está investigando las circunstancias que rodean el altercado, aunque aún no se ha producido ninguna detención. Un portavoz declaró: «La policía acudió a una denuncia por agresión en Queen’s Road, Richmond, alrededor de las 02:00 horas del domingo 22 de marzo. Los agentes hablaron con la víctima. La investigación sigue en curso y, por el momento, no se ha producido ninguna detención».
Los jugadores presuntamente implicados formaban parte de un grupo de varios miembros de la plantilla a los que se les permitió organizar por su cuenta el viaje de vuelta desde Elland Road. El club concedió este permiso porque el partido era el último antes del parón internacional, y muchos jugadores tenían previsto viajar al extranjero para representar a sus respectivos países.
Las abejas siguen superando las expectativas
Aunque al inicio de la temporada muchos pronosticaban su descenso, el equipo de Keith Andrews ha superado todas las expectativas y se ha convertido en un auténtico aspirante a las plazas europeas. El empate a 0-0 contra el Leeds United del sábado supuso un paso más en la dirección correcta, ya que permitió a los Bees recortar un punto tanto al Chelsea como al Liverpool, que les preceden en la tabla, tras las respectivas derrotas de ambos equipos durante el fin de semana.
- AFP
La decisiva recta final de abril
El parón internacional permitirá ahora al primer equipo y al cuerpo técnico del Brentford reorganizarse antes de la recta final de la Premier League en abril. Los Bees se enfrentan a una serie de retos difíciles, entre ellos un duelo crucial contra el Manchester United, en su intento por asegurarse una plaza en las competiciones europeas para la temporada 2026-27.
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