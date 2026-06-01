Pierluigi Collina, presidente de la Comisión de Árbitros de la FIFA, anunció en una rueda de prensa mundial que, en adelante, el árbitro mostrará tarjeta roja a cualquier jugador que se cubra la boca con la mano, la camiseta u otro objeto. Pero aclaró: «Solo si es una conversación tensa; si es amistosa, como entre compañeros de club que se enfrentan con sus selecciones, no habrá intervención».
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Dos escándalos desencadenan el anuncio de la FIFA: nuevas normas sobre tarjetas rojas para el Mundial 2026
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En febrero, durante la ida de la eliminatoria de la Liga de Campeones entre el Benfica y el Real Madrid, el jugador local Gianluca Prestianni protagonizó un presunto incidente racista. El argentino, ausente de la convocatoria mundialista de la Albiceleste, habría proferido insultos racistas contra Vinicius Junior, aunque se tapó la boca con la camiseta para no ser visto. Aunque fue sancionado, terminó el partido.
A mediados de abril, la UEFA lo sancionó con seis partidos «por conducta discriminatoria». Dos semanas después, la FIFA extendió la pena a todas las competiciones, por lo que se habría perdido los dos primeros encuentros de la fase de grupos del Mundial de haber sido convocado.
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Escándalo en la final de la Copa Africana de Naciones: la FIFA actúa
Tras un incidente previo al caso Prestianni, la FIFA decidió que, de ahora en adelante, cualquier jugador que abandone el campo en protesta contra una decisión arbitral recibirá tarjeta roja, igual que el miembro del cuerpo técnico que lo incite.
Ocurrió en la final de la Copa Africana de Naciones: Senegal, dirigida por Pape Thiaw, dejó el campo tras dos decisiones arbitrales polémicas y se negó a seguir jugando. Ganó en la prórroga, pero dos meses después el TAS otorgó el título a Marruecos.
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¿Lesiones simuladas por parte de los porteros? La FIFA sigue sin encontrarle sentido
Antes del Mundial, la FIFA anunció cambios en el reglamento para evitar las tácticas dilatorias, como el límite de cinco segundos en saques de puerta, esquina y banda. Sin embargo, Collina apeló al tacto arbitral: «Si un jugador lanza lejos desde la banda y debe recorrer mucho, no se debe iniciar la cuenta atrás».
Queda por ver cómo actuará la FIFA ante la nueva táctica de porteros que simulan lesiones para que el entrenador reúna al equipo y dé nuevas instrucciones. En el Mundial, un jugador atendido en el campo solo puede volver tras un minuto. «Confiamos en que los jugadores comprendan el problema», añadió Collina.