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¿Dónde guarda Ousmane Dembélé su Balón de Oro? La estrella del PSG lo revela con orgullo infantil tras una pregunta de Thierry Henry
Dembélé brilló en la victoria en Anfield
Dembélé brilló el martes en Anfield. Marcó dos goles, en los minutos 72 y 91, que silenciaron a la afición local y clasificaron al PSG para las semifinales de la Liga de Campeones. Ya suma cuatro tantos en diez partidos europeos esta temporada. Tras ser nombrado mejor jugador del partido, acudió al programa estadounidense CBS Sports Golazo.
Antes de analizar aspectos tácticos, bromeó con el equipo del plató, entre el que se encontraba el exinternacional francés Thierry Henry, admitiendo con una sonrisa que «mi inglés es malo» y optando por continuar la entrevista en su lengua materna.
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Un humilde hogar para el balón de oro
Tras hablar del objetivo del equipo de lograr el doblete europeo, Henry centró la charla en un logro personal. Preguntó al ‘10’ del PSG dónde guardaba su Balón de Oro de 2025, premio a una temporada con 16 goles y ocho asistencias en 32 partidos. En vez de mencionar una caja fuerte, Dembélé sorprendió con una respuesta sencilla. «Está delante de la tele. Como cuando eres pequeño y tu madre pone los trofeos al lado de la tele», respondió entre risas.
Elogios de una leyenda del Arsenal
La divertida revelación del extremo provocó una cálida reacción de Henry, quien elogió su eficacia en el partido contra los Reds. Admirando su olfato goleador, le dijo: «Bravo; si rematas, está cerrado».
Con 10 goles en 17 partidos de Ligue 1, Dembélé no se duerme en los laureles. Centrado en la larga temporada, añadió: «Espero que nos veamos en la semifinal y, ¿por qué no?, en la final».
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¿Qué les espera ahora a los parisinos?
El PSG aún no conoce a su rival en semifinales; podría enfrentarse al Bayern de Múnich o al Real Madrid. El equipo alemán tiene ventaja tras ganar 2-1 en la ida.