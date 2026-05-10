«¡¿Dónde está la coherencia?!» - Jarrod Bowen, indignado por el gol anulado al West Ham ante el Arsenal tras una larga demora del VAR en el tiempo de descuento

En los últimos minutos del partido el West Ham creyó empatar 1-1 y sumar un punto clave para evitar el descenso. Callum Wilson marcó tras una jugada en el área y la grada estalló de alegría.

Sin embargo, el VAR revisó una posible mano y, tras una larga espera, el árbitro Chris Kavanagh anuló el tanto. Así, los Hammers se quedaron sin nada y los Gunners se llevaron tres puntos clave gracias al gol de Leandro Trossard, que les sitúa cinco por encima del Manchester City en la cima de la Premier.

La Premier League confirmó la decisión en X: «Tras revisar el VAR, el árbitro anuló el gol del West Ham. Anuncio: "El 19 del West Ham comete falta sobre el portero. Decisión final: tiro libre directo"».











