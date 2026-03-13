Donadoni sobre Massolin: «No hace falta ser un genio para valorar sus cualidades». Cuánto pagó el Inter, su posición y sus características

El entrenador del Spezia, Roberto Donadoni —rival del Modena en la 30.ª jornada de la Serie B—, habló también de las cualidades de Massolin durante la rueda de prensa previa al partido: «Si el Inter ha pensado en ficharlo,no hace falta ser un genio para valorar sus cualidades; es un jugador que merece una atención especial, aunque yo no soy de esos entrenadores que dicen a sus jugadores que se peguen al rival: es imprescindible no dejarle girar cuando tiene la espalda a la portería».

Por cierto, el Modena ganó 3-0 con un doblete de De Luca y un gol de Gliozzi; Massolin salió desde el banquillo a tres minutos del final en sustitución de Santoro.