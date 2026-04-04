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Dominik Szoboszlai critica la «catastrófica» temporada del Liverpool y advierte de un desastre en la Liga de Campeones tras la goleada sufrida ante el Manchester City en la FA Cup
Un punto de inflexión en el Etihad
El Liverpool sufrió una abultada derrota por 4-0 ante el Manchester City en los cuartos de final de la FA Cup, un resultado que puso de manifiesto el alcance de las dificultades que atraviesa el equipo y que ha suscitado nuevas preocupaciones sobre la trayectoria actual del club. Erling Haaland fue el protagonista absoluto del partido, al transformar un penalti en el minuto 39 que abrió la veda. A continuación, anotó dos goles más, mientras que Antoine Semenyo sumó otro.
Cuando se le preguntó en Spíler TV si el lanzamiento de penalti había sido el punto de inflexión, Szoboszlai respondió: «No creo que el penalti fuera el punto de inflexión, sino que fue el segundo gol encajado lo que cambió el partido. Queda un minuto y podrías llegar al descanso con un 1-0, pero si encajas otro antes de eso, no es positivo salir después con la sensación de que aún tienes opciones a domicilio contra el Manchester City. Porque creo que pocos equipos pueden remontar un 2-0 en contra ante el City. Así que diría que el segundo gol fue el punto de inflexión».
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No hay excusas para el cansancio
Tras el parón internacional, se sugirió que la plantilla del Liverpool podría haberse visto afectada por los viajes y el cansancio, al haber regresado acababan de volver de sus respectivas selecciones nacionales. Sin embargo, el centrocampista de 23 años no tardó en desmentir cualquier intento de justificar el rendimiento con factores externos, insistiendo en que la plantilla debe asumir toda la responsabilidad de la derrota.
«Esto no puede ser una excusa, ellos también estuvieron con la selección de la misma manera y también jugaron partidos de la misma manera», declaró Szoboszlai a los periodistas. «Si no estás preparado, dilo y empieza en el banquillo. El hecho de que alguien esté cansado, o de que tengamos que jugar a las 12:45, o de que sea un partido de la FA Cup, todo eso son excusas. Creo que ganó el mejor equipo, por supuesto que se notó; deberíamos haber sentenciado el partido en la primera parte porque tuvimos nuestras ocasiones».
Se avecina un desastre en la Liga de Campeones
Con un partido crucial de la Liga de Campeones contra el París Saint-Germain a la vuelta de la esquina, la presión sobre el equipo de Arne Slot va en aumento. Szoboszlai admitió que el prestigio del club en el fútbol europeo está en peligro, tanto en la fase eliminatoria de esta temporada como en sus esperanzas de clasificarse el año que viene, si no mejora su rendimiento en la liga nacional.
«Tenemos que recomponernos, porque si seguimos jugando así, muy pronto podremos olvidarnos de la participación en la Liga de Campeones, y también de la del año que viene», advirtió el centrocampista. «Así que tenemos que hacer un examen de conciencia y empezar a pensar en cómo podemos convertir esta temporada catastrófica en una temporada que podamos recordar».
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Aumentan las tensiones en Anfield
La abultada derrota ha marcado otro capítulo turbulento en la temporada del Liverpool, que se ha visto plagada de irregularidad sobre el terreno de juego y de disturbios fuera de él. El penalti fallado por Mohamed Salah se sumó a la frustración, mientras que las informaciones posteriores al partido indicaban que el propio Szoboszlai se vio envuelto en un enfrentamiento con aficionados visitantes cuando las emociones se desbordaron tras el pitido final.
El entrenador Slot también se encuentra bajo un escrutinio cada vez mayor. Tras la eliminación por 4-0, al parecer algunos sectores de la afición del Liverpool se volvieron contra el neerlandés, y en el estadio se escucharon cánticos en favor de posibles sucesores. Mientras los Reds se preparan para una exigente racha de partidos contra el PSG y el Chelsea, el ambiente en torno al club sigue siendo tenso ante lo que Szoboszlai describe como un periodo necesario de autorreflexión.