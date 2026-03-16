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Dominik Szoboszlai arremete contra la afición del Liverpool tras el decepcionante empate ante el Tottenham
La frustración en Anfield llega al límite
La lucha del Liverpool por terminar entre los cuatro primeros sufrió otro duro revés el domingo, al no poder sacar partido de su dominio frente al Tottenham. A pesar de realizar 17 disparos, los Reds carecieron de puntería y solo lograron cuatro tiros a puerta. Szoboszlai adelantó a los locales en la primera parte con un brillante lanzamiento de falta —su undécimo gol en una prolífica temporada—, pero volvió a repetirse el guion habitual de fragilidad defensiva en los últimos minutos. El empate de Richarlison en el minuto 90 silenció a la afición local, lo que provocó una salva de abucheos al final del partido y una visible salida masiva de las gradas antes de que concluyera el encuentro. Este resultado deja al club en quinta posición, lo que pone de manifiesto una preocupante tendencia a perder puntos en los últimos compases de los partidos.
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«Quédate con nosotros»: la petición de Szoboszlai
Tras el partido, Szoboszlai no se anduvo con rodeos al hablar del impacto que tiene que los aficionados se marchen antes de tiempo. «No creo que nos ayude que, a partir del minuto 80, la gente empiece a irse a casa; no nos ayuda en absoluto», declaró a los periodistas. El centrocampista instó a la afición a seguir mostrándose fiel a pesar de que el espectáculo ha bajado de tono en comparación con las hazañas de la temporada pasada, en la que se ganó el título. «Seguid apoyándonos. Todo el mundo se da cuenta de eso, y cuando encajamos un gol, la gente sigue marchándose; no se van cuando marcamos. Entiendo la frustración, pero los necesitamos; necesitamos a todo el mundo. Debería ser normal que en los momentos difíciles nos mantengamos más unidos porque eso es lo que necesitamos».
Una temporada marcada por los tropiezos en los últimos minutos
El empate ante el Tottenham es el último de una racha de resultados en los que el Liverpool ha desperdiciado puntos en el tiempo de descuento. Las recientes derrotas ante el Wolverhampton Wanderers, el Manchester City y el Bournemouth se decidieron por goles encajados después del minuto 90, lo que provocó una palpable sensación de inquietud en las gradas. Szoboszlai reveló que la plantilla mantuvo recientemente una reunión interna para hablar de sus menguantes esperanzas de clasificarse para la Liga de Campeones tras perder por 1-0 ante el Galatasaray en Estambul. «Tenemos que despertar y empezar a actuar de tal manera que podamos jugar la Liga de Campeones la próxima temporada. Se nos acaba el tiempo», concluyó.
- AFP
Un partido decisivo en Europa con mucho en juego
Mientras se preparan para el partido decisivo del miércoles en Anfield, el Liverpool no tendrá mucho tiempo para descansar. El equipo necesita urgentemente mostrar una imagen de unidad tras los roces del domingo, por lo que se seguirá muy de cerca el ambiente en el vestuario. Si el equipo de Arne Slot no logra clasificarse en la Liga de Campeones y no mejora su ya precaria posición en la liga, se enfrentará a la posibilidad muy real de quedarse fuera de las competiciones continentales de élite durante toda la temporada.
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