Dominic Solanke hace un llamamiento desesperado a sus compañeros del Tottenham para que «luchen cada minuto» y eviten el descenso tras la última derrota

Inmediatamente después, Solanke reveló que el equipo había mantenido una serie de conversaciones sinceras en privado. «Acabamos de tener una gran conversación. Sabemos que la posición en la que nos encontramos no es, desde luego, la que queremos, así que tenemos que averiguar cómo salir de ella lo antes posible», declaró el delantero a TNT Sports. «Ya no estamos en condiciones de poner excusas. Tenemos que hacer nuestro trabajo en el campo».

Solanke hizo hincapié en que el equipo debe adaptarse a su nueva y desconocida situación en la parte baja de la tabla, y añadió: «Sabemos que el club no está acostumbrado a estar en esta posición, así que tenemos que entender que no va a ser fácil. Tenemos que luchar en cada partido, en cada minuto, para asegurarnos de mejorar».